В 20 километрах от Полтавы зафиксировали землетрясение: насколько оно было ощутимо

В Полтавской области зафиксировали землетрясение 23 июля. Это произошло в 21:42 вечера.

Землетрясение зафиксировали в 20 километрах к западу от Полтавы. Его магнитуда – 2,6.

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На Полтавщине произошло землетрясение

Так, Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в 20 километрах к западу от Полтавы, магнитудой 2,6 на глубине 7 километров.

По классификации землетрясений оно относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Напомним, что землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе последние из них 26 мая с магнитудой 3,5 и 8 июня с магнитудой 3,7.

Где произошло землетрясение на Полтавщине: смотрите карту

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Ранее неподалеку от Полтавы зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,7 по шкале Рихтера. При землетрясении некоторые местные могли заметить незначительные колебания предметов в домах.

Кстати, во время ночной атаки на Киев 28 мая жители города писали в сети, что испытывали "странные подземные толчки". Они предполагали, что в столице могло быть землетрясение.

Кроме того, вечером 26 мая жители Полтавской области почувствовали толчки. Причиной тому стало землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения зафиксировали около 30 километров западнее Полтавы. Местные жители в сети отмечали, что почувствовали подземные толчки.

В Ивано-Франковской области 27 апреля произошло очередное землетрясение. Подземные толчки произошли на глубине 7 километров. Эпицентр был недалеко от Яремча. Его зафиксировали специалисты Главного центра специального контроля.

Также в Закарпатской области зафиксировано землетрясение. Он был едва ощутим. Эпицентр землетрясения был расположен в 6 километрах к востоку от города Иршава, на глубине 7 километров.