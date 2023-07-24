В 20 километрах от Полтавы зафиксировали землетрясение: насколько оно было ощутимо
Источник:Главный центр специального контроля
В Полтавской области зафиксировали землетрясение 23 июля. Это произошло в 21:42 вечера.
Землетрясение зафиксировали в 20 километрах к западу от Полтавы. Его магнитуда – 2,6.
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На Полтавщине произошло землетрясение
Так, Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в 20 километрах к западу от Полтавы, магнитудой 2,6 на глубине 7 километров.
По классификации землетрясений оно относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.
Напомним, что землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе последние из них 26 мая с магнитудой 3,5 и 8 июня с магнитудой 3,7.
Где произошло землетрясение на Полтавщине: смотрите картуОбратите внимание! Если вы испытывали землетрясение – оставьте сообщение о ваших ощущениях по ссылке.
Землетрясения в Украине: последние новости
- Ранее неподалеку от Полтавы зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,7 по шкале Рихтера. При землетрясении некоторые местные могли заметить незначительные колебания предметов в домах.
- Кстати, во время ночной атаки на Киев 28 мая жители города писали в сети, что испытывали "странные подземные толчки". Они предполагали, что в столице могло быть землетрясение.
- Кроме того, вечером 26 мая жители Полтавской области почувствовали толчки. Причиной тому стало землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения зафиксировали около 30 километров западнее Полтавы. Местные жители в сети отмечали, что почувствовали подземные толчки.
- В Ивано-Франковской области 27 апреля произошло очередное землетрясение. Подземные толчки произошли на глубине 7 километров. Эпицентр был недалеко от Яремча. Его зафиксировали специалисты Главного центра специального контроля.
- Также в Закарпатской области зафиксировано землетрясение. Он был едва ощутим. Эпицентр землетрясения был расположен в 6 километрах к востоку от города Иршава, на глубине 7 километров.