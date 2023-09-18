В Польше допустили блокирование вступления Украины в ЕС из-за "зернового конфликта"

После того, как Еврокомиссия отказалась продлевать запрет на агроимпорт из Украины, Польша заявила о введении одностороннего бессрочного запрета. Более того, там говорят, что "зерновые" противоречия могут сказаться на будущем Украины в ЕС.

Если "зерновой" конфликт не разрешится, Польша допускает блокирование вступления Украины в ЕС. Об этом заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус.

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Членство Украины в ЕС под угрозой

В Польше ввели одностороннее эмбарго на пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечник из Украины. Киев же в ответ планирует обжаловать этот запрет в суде. По словам Телуса, нерешение этого вопроса может сказаться на позиции Польши по вступлению Украины в ЕС.

Если мы не создадим инструменты сегодня, Польша точно не согласится на вступление Украины в Европейский Союз,

– заявил он.

Министр добавил, что когда Польша присоединилась к ЕС, она должна была выполнить жесткие условия. Такие же условия нужно поставить и Украине, считает чиновник.

Напомним, что, в частности, согласно решению Еврокомиссии, Украине нужно было до 18 сентября принять меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.

Телус подчеркнул, что они вынуждены защищать интересы собственного сельского хозяйства.

По словам министра, учитывая текущую ситуацию, "польское сельское хозяйство никогда не выиграет украинское".

Там несколько сотен тысяч хозяйств. Это совсем другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция так сильна,

– объяснил он.

Позиция Украины

В Украине заявили, что введут целый ряд спецмер для отмены блокады экспорта зерна. Так, наше государство согласилось ввести любые правовые меры, в частности систему лицензирования экспорта, в течение 30 дней во избежание всплеска цен на зерно.

Кроме того, в МИД назвали пять причин, почему не следует продолжать запрет на украинский агроимпорт. Среди них и то, что это означает экономическое усиление страны-агрессорки, конкурента Украины на мировых рынках зерна. Для нее запретов на рынке ЕС нет. Сокращение поставок украинского зерна означает возможность для России зарабатывать больше денег на войне против Украины.

Эмбарго на украинский импорт: что известно