В Польше допустили блокирование вступления Украины в ЕС из-за "зернового конфликта"
Источник:TVN24
После того, как Еврокомиссия отказалась продлевать запрет на агроимпорт из Украины, Польша заявила о введении одностороннего бессрочного запрета. Более того, там говорят, что "зерновые" противоречия могут сказаться на будущем Украины в ЕС.
Если "зерновой" конфликт не разрешится, Польша допускает блокирование вступления Украины в ЕС. Об этом заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус.
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Членство Украины в ЕС под угрозой
В Польше ввели одностороннее эмбарго на пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечник из Украины. Киев же в ответ планирует обжаловать этот запрет в суде. По словам Телуса, нерешение этого вопроса может сказаться на позиции Польши по вступлению Украины в ЕС.
Если мы не создадим инструменты сегодня, Польша точно не согласится на вступление Украины в Европейский Союз,
– заявил он.
Министр добавил, что когда Польша присоединилась к ЕС, она должна была выполнить жесткие условия. Такие же условия нужно поставить и Украине, считает чиновник.
Напомним, что, в частности, согласно решению Еврокомиссии, Украине нужно было до 18 сентября принять меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.
Телус подчеркнул, что они вынуждены защищать интересы собственного сельского хозяйства.
По словам министра, учитывая текущую ситуацию, "польское сельское хозяйство никогда не выиграет украинское".
Там несколько сотен тысяч хозяйств. Это совсем другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция так сильна,
– объяснил он.
Позиция Украины
В Украине заявили, что введут целый ряд спецмер для отмены блокады экспорта зерна. Так, наше государство согласилось ввести любые правовые меры, в частности систему лицензирования экспорта, в течение 30 дней во избежание всплеска цен на зерно.
Кроме того, в МИД назвали пять причин, почему не следует продолжать запрет на украинский агроимпорт. Среди них и то, что это означает экономическое усиление страны-агрессорки, конкурента Украины на мировых рынках зерна. Для нее запретов на рынке ЕС нет. Сокращение поставок украинского зерна означает возможность для России зарабатывать больше денег на войне против Украины.
Эмбарго на украинский импорт: что известно
- Еще весной пять стран ЕС ввели запрет на украинский агроимпорт. Речь идет о Польше, Румынии, Словакии, Болгарии и Венгрии.
- Тогда Еврокомиссия начала искать компромисс и ввела ограничения на несколько видов агропродукции из Украины в обмен на то, что страны отменят односторонние ограничения.
- Введенный Еврокомиссией запрет действовал до 15 сентября. Ранее Польша неоднократно заявляла, что примет односторонние ограничения, если Еврокомиссия не будет продолжать запрет. Такой позиции придерживались и другие четыре страны.
- Впрочем, на днях парламент Болгарии все-таки решил пойти на встречу Украине и поддержал отмену запрета на его агроимпорт, чем вызвал недовольство и протесты фермеров внутри страны.
- Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго, в ответ Польша, Венгрия и Словакия заявили о введении односторонних ограничений на зерно из Украины.
- Известно, что украинская сторона планирует подать в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.