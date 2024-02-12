Кремль проник в Варшаву: в СНБО проанализировали, кто стоит за блокадой границы

Провокационную акцию на границе с Украиной организовал маргинальный польский политик, выступающий против ЕС и НАТО. СНБО Украины отмечает, что это не отражает реальных отношений между Киевом и Варшавой.

На украино-польской границе на днях возобновились протесты, во время которых была сорвана транспортировка украинского зерна. По информации СНБО, за этим стоит Рафал Маклер – лидер маргинальной партии "Конфедерация".

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Интересы Кремля в действиях Маклера

Центр противодействия дезинформации СНБО отмечает, что действия Маклера могут быть выгодны России, которая стремится к раздору между Украиной и Польшей. Также акция способствует интересам польских рейдеров.

Деструктивные действия отдельных политиков не должны влиять на партнерские и добрососедские отношения Украины и Польши,

– отмечают в СНБО.

Рафал Маклер, который организовал акцию, известен своими антиевропейскими и пророссийскими взглядами. Его партия не имеет значительной поддержки среди поляков, а попытки попасть в Сейм в 2019 году были неудачными.

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Зерновая блокада на границе с Украиной стала важной темой в новостях. Польские фермеры заявили о ее возобновлении из-за решения Европейского Союза относительно импорта сельхозпродукции из нашего государства.

Протесты продолжаются по состоянию на вечер 12 февраля на нескольких пунктах пропуска, что привело к задержкам в транспортировке товаров. Украинские водители сообщают о сложностях из-за блокировки, но акцентируют, что они не теряют надежды относительно быстрого решения ситуации.

Собственно, протесты фермеров вызвали блокирование таких пунктов пропуска: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенне" и "Шегини-Медика", что привело к значительным задержкам в транспортировке товаров и осложнений для водителей.

Кроме того, 11 февраля польские фермеры высыпали зерно из украинских фур, сорвав пломбы. Это стало предметом широкого обсуждения среди пользователей сети и в средствах массовой информации. Многие украинцы – возмущены таким жестом.

Партия "Конфедерация" выступает за выход Польши из ЕС, критикует НАТО и поддерживает диалог с Москвой, что не находит широкой поддержки среди поляков. Акция по блокированию украинского зерна на границе может быть использована Россией для эскалации напряженности между Украиной и Польшей, а также для уменьшения поддержки Украины со стороны ЕС.