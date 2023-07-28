В США ответили, будут ли корабли НАТО сопровождать суда с украинским зерном в Черном море

США и союзники не обсуждают возможность сопровождения в Черном море украинских судов с зерном, чтобы безопасно экспортировать его. Однако ищут другие пути перевозки.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Отметил, что ввод кораблей "усилит напряжение" между Западом и Россией.

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США ищут пути для вывоза зерна

О вводе военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы зерно вышло (из Украины на внешний рынок),

– подчеркнул Джон Кирби.

Добавил, США стремятся, чтобы зерновое соглашение было продлено. Поэтому будут работать с союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или речные маршруты, если какие-нибудь будут доступны.

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Кстати, ранее заместитель председателя Госдепа США Ведант Патель заявил, что в акватории Черного моря находятся корабли из каждого уголка мира. И государства, привлеченные к зерновому коридору и чьи суда сейчас в море, "легко не отреагируют" в случае российской атаки.

Чиновник подчеркнул, что суда, участвовавшие в Черноморской зерновой инициативе, доставляли зерно и продукты из Украины в государства, очень нуждающиеся в этом. Такая ситуация может сделать корабли особенно уязвимыми и подверженными риску в случае возможной атаки агрессора.

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Россия готовится блокировать и уничтожать гражданские суда

Страна-террорист готовится блокировать и уничтожать гражданские суда. Вероятно, агрессор будет прибегать к провокациям, пытаясь убедить всех в господстве оккупантов в Черном море.

"Россия будет прибегать к провокациям. Будет создавать угрозу или реальную опасность для гражданских судов под другими флагами, обвиняя в этом Украину", – подчеркнули в ОК "Юг".