Украина обыграла Россию, – политолог о неожиданном возвращении оккупантов к зерновому соглашению
Россияне поняли, что мир успешно может обойтись без них в реализации "зерновой" инициативы. Они стараются сохранить хотя бы номинальную причастность к каким-либо процессам, чтобы не оставаться в тотальной изоляции.
Все свидетельствует о том, что Украина полностью обыграла Россию по ситуации с "зерновым" соглашением. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.
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Скандал из-за "хлопка"
Эксперт отметил, что Украина полностью переиграла Россию в ситуации с ее "выходом" из "зернового" соглашения.
На самом деле Украина обыграла Россию и показала, что они "недееспособные немощи", которые мы можем очень легко "наказывать" и предусматривать их "комбинации". Мы сможем заниматься "зерновым" соглашением и без России, которое продолжает быть террористом. Украина показала, что она надежный поставщик, в том числе в кооперации с Турцией,
– объяснил обозреватель.
По его мнению, это "очень крутой "кейс", который продемонстрировал геополитическую и переговорную силу Украины. В то же время он указал, что причина временного выхода из "зернового" соглашения России была надуманной, поскольку никаких доказательств того, что Украина "бомбила Севастополь" нет.
"Хлопок" случается повсюду, где курят и бросают "окурки", поэтому Украина здесь ни при чем. Они пытались мир в этом убедить, но Украина свою правду донесла быстрее. Также Россия хотела шантажировать выходом из соглашения, но Украина продемонстрировала, что оно будет дальше работать и дальше будет поставлять зерно", – добавил аналитик.
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По его словам, после этого россияне поняли, что "все без них справляются", и сейчас они хотят вернуться в это соглашение, чтобы быть к этому причастными.
"Это как раз была та комбинация, в которой Украина продемонстрировала, что все легко обходятся без России", – подчеркнул политолог.
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Будет ли Россия бомбить бомбы в "коридоре"
Давидюк отметил, что если Кремль решится бомбить суда с зерном, это будет проблема ООН и Турции, взявших на себя контроль и гарантии по выполнению соглашения.
Если это будут турецкие суда, то будут вопросы НАТО, потому что россияне будут бомбить суда НАТО – пусть тогда с этим пытаются сводить порядки. А Украина демонстрирует то, что предлагает свое зерно, дает свои порты и корабли, поэтому в этом не видно, что мы что-то проигрываем и демонстрируем себя неответственно,
– считает эксперт.
По его мнению, Россия является типичным террористическим государством, которое на всем пытается нажиться и шантажировать.
"Это был замечательный "кейс" демонстрации ролевого поведения России. Они, когда проигрывают – отступают, а потом назад напрашиваются. Надо эту психологию понять и пользоваться. Самое главное – россиянам нравится, когда в Крыму появляется "хлопок": это надо практиковать и ничего они не сделают. Они просто с этим мирятся, воспринимают свою слабость и тихо плачут где-то в Кремле", – рассказал обозреватель.
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По его словам, россияне поняли, что "караван ушел" без них и поэтому сейчас пытаются "заскочить в уже уехавший поезд".
"Они поняли, что Украина их обыграла и пошла вперед, поэтому хотят вставить палки в колеса и быть причастными к соглашению. Они поняли ненужность России мира, что большие глобальные проблемы, которые создает Кремль, все могут решать без них. И это прекрасно, потому что это сильная позиция Украины. Украинцы молодцы, а россияне террористы – весь мир это понял", – резюмировал Давидюк.
Что известно о соглашении на экспорт зерна
Из-за российского вторжения и заминирования Черного моря Украина не могла осуществлять экспорт зерна. Так как наше государство является одним из главных поставщиков зерна в мире, возникла угроза продовольственного кризиса.
Поэтому ООН и Турция инициировали подписание соглашения с Украиной и Россией об экспорте зерна и создании совместной мониторинговой комиссии. Соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля, но представители Украины и России между собой никаких документов не подписывали.
Россия уже угрожала разорвать соглашение, которое должно было завершиться в ноябре. Причиной стало расследование ООН по поставкам Москве иранских дронов-камикадзе. В ответ Кремль решил шантажировать мир зерном.
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Россия и ее шантаж в "зерновом" соглашении: что известно
- 29 октября Россия заявила, что прекращает участие в "зерновом" соглашении. Причиной агрессор назвал "хлопок" в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
- Впрочем, уже 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия соглашается снова присоединиться к соглашению. До этого турецкая сторона вела переговоры с русским.
- Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил, что со 2 ноября соглашение о зерновом коридоре "продолжится так же, как и раньше".
- Впоследствии решение "вернуться" подтвердил кремлевский диктатор Владимир Путин.