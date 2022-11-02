Украина обыграла Россию, – политолог о неожиданном возвращении оккупантов к зерновому соглашению

Россияне поняли, что мир успешно может обойтись без них в реализации "зерновой" инициативы. Они стараются сохранить хотя бы номинальную причастность к каким-либо процессам, чтобы не оставаться в тотальной изоляции.

Все свидетельствует о том, что Украина полностью обыграла Россию по ситуации с "зерновым" соглашением. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Скандал из-за "хлопка"

Эксперт отметил, что Украина полностью переиграла Россию в ситуации с ее "выходом" из "зернового" соглашения.

На самом деле Украина обыграла Россию и показала, что они "недееспособные немощи", которые мы можем очень легко "наказывать" и предусматривать их "комбинации". Мы сможем заниматься "зерновым" соглашением и без России, которое продолжает быть террористом. Украина показала, что она надежный поставщик, в том числе в кооперации с Турцией,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, это "очень крутой "кейс", который продемонстрировал геополитическую и переговорную силу Украины. В то же время он указал, что причина временного выхода из "зернового" соглашения России была надуманной, поскольку никаких доказательств того, что Украина "бомбила Севастополь" нет.

"Хлопок" случается повсюду, где курят и бросают "окурки", поэтому Украина здесь ни при чем. Они пытались мир в этом убедить, но Украина свою правду донесла быстрее. Также Россия хотела шантажировать выходом из соглашения, но Украина продемонстрировала, что оно будет дальше работать и дальше будет поставлять зерно", – добавил аналитик.

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По его словам, после этого россияне поняли, что "все без них справляются", и сейчас они хотят вернуться в это соглашение, чтобы быть к этому причастными.

"Это как раз была та комбинация, в которой Украина продемонстрировала, что все легко обходятся без России", – подчеркнул политолог.

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Будет ли Россия бомбить бомбы в "коридоре"

Давидюк отметил, что если Кремль решится бомбить суда с зерном, это будет проблема ООН и Турции, взявших на себя контроль и гарантии по выполнению соглашения.

Если это будут турецкие суда, то будут вопросы НАТО, потому что россияне будут бомбить суда НАТО – пусть тогда с этим пытаются сводить порядки. А Украина демонстрирует то, что предлагает свое зерно, дает свои порты и корабли, поэтому в этом не видно, что мы что-то проигрываем и демонстрируем себя неответственно,

– считает эксперт.

По его мнению, Россия является типичным террористическим государством, которое на всем пытается нажиться и шантажировать.

"Это был замечательный "кейс" демонстрации ролевого поведения России. Они, когда проигрывают – отступают, а потом назад напрашиваются. Надо эту психологию понять и пользоваться. Самое главное – россиянам нравится, когда в Крыму появляется "хлопок": это надо практиковать и ничего они не сделают. Они просто с этим мирятся, воспринимают свою слабость и тихо плачут где-то в Кремле", – рассказал обозреватель.

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По его словам, россияне поняли, что "караван ушел" без них и поэтому сейчас пытаются "заскочить в уже уехавший поезд".

"Они поняли, что Украина их обыграла и пошла вперед, поэтому хотят вставить палки в колеса и быть причастными к соглашению. Они поняли ненужность России мира, что большие глобальные проблемы, которые создает Кремль, все могут решать без них. И это прекрасно, потому что это сильная позиция Украины. Украинцы молодцы, а россияне террористы – весь мир это понял", – резюмировал Давидюк.

Что известно о соглашении на экспорт зерна

Из-за российского вторжения и заминирования Черного моря Украина не могла осуществлять экспорт зерна. Так как наше государство является одним из главных поставщиков зерна в мире, возникла угроза продовольственного кризиса.



Поэтому ООН и Турция инициировали подписание соглашения с Украиной и Россией об экспорте зерна и создании совместной мониторинговой комиссии. Соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля, но представители Украины и России между собой никаких документов не подписывали.



Россия уже угрожала разорвать соглашение, которое должно было завершиться в ноябре. Причиной стало расследование ООН по поставкам Москве иранских дронов-камикадзе. В ответ Кремль решил шантажировать мир зерном.

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