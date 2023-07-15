Загоняет Путина в тупик: как Эрдоган давит на Россию относительно "зернового соглашения"

В преддверии жатвы продление "зернового соглашения" имеет важное значение не только для Украины. Это понимают все, в частности, Турция, однако России не доходит.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он добавил, что в этот раз президент Турции Реджеп Эрдоган решил действовать радикально и не ждать пока диктатор Владимир Путин выдвинет очередные требования.

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Глухой угол для Путина

Создается впечатление, что президент Турции договорился с Президентом Украины Владимиром Зеленским о продлении соглашения на экспорт зерна, а Путина просто поставил в известность. Анкара и дальше будет выступать медиатором этого соглашения.

Эрдоган в контексте "зернового соглашения" сделал еще лучше. После визита Зеленского он сделал заявление, что мы обсудили с лидером Украины "зерновое соглашение". Киев согласен на то, что его нужно продолжать. Мы обо всем договорились. Я жду у себя Путина, чтобы мы завершили эту тему и продолжили,

– сказал политолог.

Лидер Турции продолжает эту политику, нагнетает тему, загоняя Россию в тупик. Возможно, россияне бы и дольше хотели потянуть эту историю. Например, Россия придумала бы новые требования, по которым договорились продлить соглашение на экспорт зерна.

14 июля Эрдоган заявил, что Путин согласился продолжить "зерновое соглашение". Однако в Кремле мгновенно опровергли слова лидера Турции. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков сказал, что в настоящее время российские власти не рассматривают продление "зернового соглашения".

В то же время Эрдоган не дает россиянам даже передохнуть. Он же понимает, что времени не много, ведь скоро урожай, все заработает по полной, нужно будет вывозить зерно. В первую очередь у Турции на этот счет свои интересы, потому что Анкара с этого будет что-то иметь.

"Путин рассказывал сказочки о "нравится, не нравится" и теперь россияне наступили на эти грабли, оказавшись в сказке, которую они пытались "впарить" всему цивилизованному миру", – добавил Рейтерович.

Как Турция давит на России, чтобы она продлила "зерновое соглашение": смотрите видео

Продление "зернового соглашения"