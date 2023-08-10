Вернется ли Путин в зерновое соглашение: политолог оценил экономические потери России

В середине июля Россия вышла из зерновых соглашений. Однако из-за экономических потерь Владимир Путин может вернуться к ней. Участие России в зерновом соглашении может возобновиться в конце сентября – начале октября 2023 года.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, по меньшей мере год – два Путин может быть заинтересован, чтобы зерновое соглашение действовало с определенными новыми условиями.

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"Приблизительно 60 – 70% объема экспорта продовольствия с территории России осуществляется через акваторию Черного моря. Если судна можно зафрахтовать в турецких, китайских компаниях или в меньших компаниях, но вы не построите новую портовую инфраструктуру, не переориентируете новые элеваторы в короткий период времени. Поэтому минимум год – два Путин будет заинтересован в зерновом соглашении с новыми условиями", – предположил политолог.

Путин захочет вернуться к зерновому соглашению

Вигиринский сравнил экономические потери России из-за выхода из зерновой сделки с нефтяным эмбарго. Когда сотрудничество игроков рынка становится дороже, то и производитель должен идти на дисконт или скидку относительно рыночных цен на свою продукцию, соответственно получать меньшую выручку.

Издание Reuters написало, что экспорт продовольствия не остановился, но стал дороже в части фрахтования и страхования суден и грузов. Речь идет о сумме выше десятков тысяч долларов, чем из портов Румынии или Болгарии. Политолог заметил, что это не критическая потеря.

Все аналитики, в том числе и российские, сегодня сходятся на том, что, вероятнее всего, зерновое соглашение будет возобновлено. Это будет либо в конце сентября, либо в начале октября,

– считает он.

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