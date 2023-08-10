Вернется ли Путин в зерновое соглашение: политолог оценил экономические потери России
В середине июля Россия вышла из зерновых соглашений. Однако из-за экономических потерь Владимир Путин может вернуться к ней. Участие России в зерновом соглашении может возобновиться в конце сентября – начале октября 2023 года.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, по меньшей мере год – два Путин может быть заинтересован, чтобы зерновое соглашение действовало с определенными новыми условиями.
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"Приблизительно 60 – 70% объема экспорта продовольствия с территории России осуществляется через акваторию Черного моря. Если судна можно зафрахтовать в турецких, китайских компаниях или в меньших компаниях, но вы не построите новую портовую инфраструктуру, не переориентируете новые элеваторы в короткий период времени. Поэтому минимум год – два Путин будет заинтересован в зерновом соглашении с новыми условиями", – предположил политолог.
Путин захочет вернуться к зерновому соглашению
Вигиринский сравнил экономические потери России из-за выхода из зерновой сделки с нефтяным эмбарго. Когда сотрудничество игроков рынка становится дороже, то и производитель должен идти на дисконт или скидку относительно рыночных цен на свою продукцию, соответственно получать меньшую выручку.
Издание Reuters написало, что экспорт продовольствия не остановился, но стал дороже в части фрахтования и страхования суден и грузов. Речь идет о сумме выше десятков тысяч долларов, чем из портов Румынии или Болгарии. Политолог заметил, что это не критическая потеря.
Все аналитики, в том числе и российские, сегодня сходятся на том, что, вероятнее всего, зерновое соглашение будет возобновлено. Это будет либо в конце сентября, либо в начале октября,
– считает он.
Зерновое соглашение: последние новости
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит экспортировать продовольствие, нравится это Кремлю или нет. По его словам, уже принимаются соответствующие меры, которые позволят это делать.
- В турецком порту Дериндже 7 августа раздался мощный взрыв. Это произошло, когда там загружали судно с зерном. В результате взрыва пострадали 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
- Представитель главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что в украинской разведке планируют проверить всю информацию о взрыве в порту Турции. В ГУР предполагают, что к инциденту может быть причастна Россия.
- Глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал одной из вероятных причин взрыва называет диверсию. Точную причину взрыва назовут только после завершения расследования.