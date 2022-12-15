Большие колонны техники уже не перебра, но кое-что настораживает, – Жданов об угрозе из Беларуси

После того как у белорусских военных начался новый учебный период, Лукашенко заявил о внезапной проверке боеготовности. Однако в этот раз есть одна особенность этого процесса.

Соответствующую информацию сообщил военный эксперт Олег Жданов 15 декабря. По его данным, Александр Лукашенко с 24 февраля продолжал учения 19 раз.

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Какая угроза из Беларуси

Олег Жданов объяснил, что белорусские учения закончились только в августе 2022 года. После этого враги поставили технику на хранение, затем был подготовительный период, а уже с 1 декабря – новый учебный период.

По данным Жданова:

масштабы перемещения техники и вооружения резко упали – враги уже не перемещают колонны батальонными и тактическими группами;

сейчас перемещаются в основном ротные тактические группы;

а также техника и вооружение двигается из расчета максимум усиленной роты.

Военный эксперт также уточнил, что с Беларуси пусков "шахидов" не было. По его словам, Лукашенко вряд ли рискнет снова предоставить свою территорию для обстрела Украины.

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Какие действия Беларуси настораживают

По данным Жданова, настораживает тот факт, что в Беларусь снова прибыл российский А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который:

проводит радиолокационную разведку;

старается выявить системные цели – расположение радиолокационных станций, систем ПВО и ПРО;

уточняет цели для ракетных ударов и ударов авиации.

Вот это свидетельствует о том, что вероятнее всего Россия готовит нам на Новый год и Рождество ракетные удары. Какими они будут по силе, сказать очень трудно,

– заявил Жданов.

Однако предположил, что Россия готовится повторить массированный ракетный удар по территории Украины. По словам Жданова, это и настораживает.

Более того, эксперт уточнил, что в Беларусь вернулись самолеты МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". По словам Жданова, перегоняя самолеты, один враги разбили. Сейчас говорится о трех самолетах на аэродроме Мачулищи.

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