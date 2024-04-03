Легче, чем Крымский мост: удастся ли разрушить новую железнодорожную дорогу россиян

Россияне продолжают строительство железной дороги из Ростова в Крым, как альтернативу Крымскому мосту. Однако этот железнодорожный путь является легкой целью для Украины.

Для разрушения железной дороги не нужно будет прилагать таких усилий, как для Крымского моста. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что в любом случае Украине нужно оружие.

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Более легкая цель

Железнодорожная дорога является гораздо более легкой целью, чем Крымский мост. Она расположена ближе и не требует больших усилий для разрушения. Для уничтожения Крымского моста нужно иметь серьезное количество взрывчатого вещества.

По словам Тизенгаузена, строительство железной дороги – это, во-первых, расходы, во-вторых, иллюзия, что это будет альтернативный путь, если вдруг Крымский мост "устанет". А если "устанет" и Крымский мост, и железная дорога, то альтернативного пути не будет.

"Единственный путь будет только морем, есть, например, паромная переправа, но ею много не навозишься, есть остатки ВДК (большой десантный корабль), остатки, где-то 5 штук, которыми они (россияне – 24 Канал) все же время перевозят боеприпасы", – отметил политтехнолог.

Украине нужно оружие

Однако, по мнению Тизенгаузена, сейчас нет действительно легких целей, ведь нужно оружие, чтобы чем-то по ним стрелять.

"Хорошо, что сейчас Европа ускоряется в процессе доставки оружия", – заметил политтехнолог.

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