Пока у россиян все удается, - Андрющенко назвал основную угрозу железной дороги оккупантов
Оккупанты продолжают строительство железной дороги от Ростова до Крыма. Пока не будет поражений от украинской стороны - надеяться на прекращение строительства не стоит.
Такое мнение 24 Каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что хуже всего – это скорость. Когда россияне построят железную дорогу, то только в течение суток смогут эффективно перевозить свои боеприпасы.
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Замедление строительства
По словам Андрющенко, строительство железной дороги сейчас немного замедлилось из-за партизан. Они нанесли поражение по агрегату, который производит щебень для железнодорожных рельсов тех участков, которые ремонтируют и прокладывают россияне.
Это замедлит, но точно не остановит строительство,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Еще недавно начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что эта железная дорога может стать серьезной проблемой, но надеется, что Украина с ней справится, ведь имеет опыт.
"Мы видели, что говорит Буданов и надеемся, что этой железной дороги не будет до того, как они (россияне – 24 Канал) успеют достроить мосты и ее запустить", – прокомментировал Андрющенко.
Нет оптимистичных прогнозов
Однако россияне активно продвигают строительство и, по мнению советника городского головы Мариуполя, не нужно делать никаких оптимистических прогнозов, пока не будет поражений с украинской стороны.
"Пока оптимистические прогнозы есть у россиян и, вероятно, в мае мы сможем увидеть первые поезда из Мариуполя в Ростов и обратно", – добавил Андрющенко.
Хуже всего – скорость
Для Украины такая ситуация конечно нехорошая, ведь это минус 300 километров военной логистики, если брать протяженность от Волновахи до Ростова. И самое главное – это скорость, которая не лучше всего повлияет на линию фронта.
Чтобы перевезти десятки тысяч тонн боеприпасов понадобится только один поезд. То есть в течение суток россияне успеют их загрузить и выгрузить уже в Волновахе,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
По словам Андрющенко, пока продолжается отслеживание ситуации и украинцам стоит надеяться, что мы не увидим этой железной дороги.
Ситуация в оккупированных территориях на юге:
- В оккупированном Бердянске 31 марта прозвучали взрывы. Кроме того, "хлопок" пришел и в Токмак.
- Недавно британская газета заявила, что Крымский мост может быть уничтожен в первой половине 2024 года. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что Крымский мост является военной целью. По его словам, в том, что все военные цели подлежат обезвреживанию, ничего нового нет.
- В Бердянске постоянно находится большой контингент российских войск. Захватчики перебрасывают технику с временно оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска.