Против ХАМАС хватает, – военный эксперт из Израиля оценил работу "Железного купола"
С начала атаки ХАМАС на Израиль 7 октября продолжаются обстрелы территории страны. Однако израильский комплекс ПВО "Железный купол" оказался неидеальным. И на то есть причины.
Более подробно об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что результаты перехвата ракет на этот раз были такими же, как и во время предыдущих ракетных обстрелов Израиля со стороны ХАМАС.
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Нужно еще больше ПВО
Однако в этот раз ХАМАС проводил более массированные ракетные залпы, чем обычно. Это было сделано в частности для прикрытия сухопутной атаки.
Также из-за внезапности атаки, не все комплексы ПВО на Юге Израиля, обычно разворачивающиеся в случае эскалации, были готовы. Часть из них была переброшена уже после начала боевых действий,
– объяснил военный эксперт.
Однако "Железный купол" показал тот же процент перехватов в качественном и количественном плане, который и был во время предыдущих атак.
"Понятно, что нужно больше комплексов, особенно сейчас, когда существует большая вероятность открытия второго фронта против Хезболлы на Севере Израиля. Тогда противоракетной защиты понадобится гораздо больше", – отметил он.
"Железный купол"Это израильский мобильный комплекс ПВО, разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems Ltd совместно с США. Он обязан обеспечить защиту гражданского населения от неуправляемых ракет ближнего радиуса действия. Именно такое оружие против Израиля используют ХАМАС и Хезболла.
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Желательно нарастить количество
Сейчас Израиль договаривается с США о возможности временной переброски 2 батарей "Железного купола" из Соединенных Штатов назад в Израиль. Несколько лет назад армия США купила их у Израиля.
Мы видим, что против ХАМАС хватает этих комплексов ПВО. Однако если начнется война с Хезболлой, то в количественном плане противовоздушную систему желательно нарастить,
– отметил военный эксперт.
Однако полностью прикрыть страну невозможно, считает Давид Гендельман, ведь ракетный потенциал Хезболлы значительно превышает потенциал ХАМАС. И иметь в таком количестве комплексов "Железный купол" малореально.
Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости
- В Израиле идет подготовка к наземной операции в Секторе Газы. В стране было призвано 300 тысяч резервистов, и сейчас проходит их слаживание. По мнению бывшего посла Израиля в России Аркадия Мил-Мана, наземная операция ЦАХАЛ "с высокой вероятностью" должна начаться в ближайшее время.
- В то же время международный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ может отменить наземную операцию только при условии, если боевики ХАМАС выйдут из своих укрытий, вернут всех 212 израильских заложников и "безоговорочно сдадутся".
- А вот глава минобороны Израиля Иоав Галант подчеркнул, что готовящаяся ЦАХАЛ наземная операция должна стать "последним наземным маневром в Газе", ведь после него от ХАМАС ничего не останется. Также он предположил, что операция может продлиться несколько месяцев.