Жена кричала, что у нее разбито лицо, - очевидец рассказал об ударе по Николаеву

В среду 15 мая Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Оккупанты попали в промышленную зону в частном секторе. Там возник пожар, к счастью, его удалось ликвидировать.

Корреспондент из Николаева Александр Матюшенко рассказал 24 Каналу, что в результате российской атаки смертельных случаев не было, однако есть информация о 6 пострадавших. Сейчас они в среднем состоянии тяжести, все получают необходимую медицинскую помощь.

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Кто пострадал

На месте происшествия присутствовал владелец автосервиса. Имущество этого мужчины пострадало в результате российской атаки. К сожалению, и его жена получила травмы, однако сейчас ее состояние стабильное.

Я услышал взрыв. Понял, что он произошел на СТО. Там была моя жена, поэтому я побежал к ней. Она кричала, что у нее разбито лицо, но это был ожог от огня,

– сказал он.

Представителем Сил обороны Юга сообщил, что военные преступления России в Николаеве уже зафиксировано. На место происшествия сразу прибыли работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чтобы устранить последствия атаки.

Корреспондент отметил, что в областной прокуратуре заявили, что удар по Николаеву был осуществлен с временно оккупированного Крыма. Тип вооружения пока неизвестен.

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