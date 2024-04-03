Отныне женщины проходят службу наравне с мужчиной: Зеленский издал указ

В Украине женщины получили право проходить военную службу наравне с мужчинами. Дело в том, что отныне женщин будут принимать на службу по контракту.

Вчера, 2 апреля, Президент Владимир Зеленский, кроме закона о снижении предельного возраста призывников, издал указ о службе женщин в ВСУ. 24 Канал рассказывает, что изменится.

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Женщины будут служить наравне с мужчинами

Отныне женщин принимают на контракт. При этом учитываются исключения, предусмотренные законами по вопросам охраны детства и материнства.

"Женщины принимаются на военную службу по контракту и проходят военную службу по контракту на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола)", – говорится в указе.

Больше об изменениях в законодательстве

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся вопросов мобилизации и военной службы.

В частности, снижен предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. То есть годные к службе мужчины в возрасте 25-27 лет снимаются с учета призывников и переводятся на учет военнообязанных.

Подписан проект № 10062 о совершенствовании порядка обработки и использования данных из реестров для воинского учета и получения статуса ветерана войны.

Также отныне не имеет статуса ограниченно годных. То есть по военнообязанных, призывников и резервистов будет статус годных и непригодных к службе

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