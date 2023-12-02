"Верните мужа, я Zа#балась": к женам российских мобилизованных пришла полиция

Жены мобилизованных воинов России организовали флешмоб, чтобы им вернули мужей с фронта. Так называемые "гражданские права" россиянок сразу пресекли соответствующие органы.

Женщины клеили на стекло автомобилей наклейки со словами: "Верните мужа, я Zа#балась". Уже 2 декабря росСМИ сообщили, что в городе Ульяновске к соответствующим гражданкам России пришли силовики, – иноформирует 24 Канал.

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Силовики России взялись за жен мобиков

Пока не было открыто реальных дел. Полицейские всего вызвали "на разговор" не менее четырех родственниц мобилизованных. По словам одной из них, силовик говорил ей об ответственности по статье о дискредитации армии.

Жена оккупанта утверждает, что полицейский якобы был шокирован из-за указания руководства. Собственно, будто ехать к женам мобилизованным он не хотел, но этого требовал "кто-то сверху".

Статья 20.3.3. о "дискредитации армии" уголовного кодекса государства-агрессора предусматривает для физических лиц штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Важно, что свою деятельность жены русский мобилизованный координируют в телеграм-сообществе "Путь домой". И после того, как на деятельность женщин Ульяновска обратили внимание соответствующие органы, фотографии автомобилей с наклейками исчезли из местного чата.

Позже оказалось, что россиянок на встречу пригласил заместитель губернатора Ульяновской области. Кто именно – неизвестно, однако чиновник потребовал удалить фотографии флешмоба. Он же потребовал от женщин снять наклейки с автомобилей, но они отказались.

Жены захватчиков требуют вернуть мужчин с фронта / Фото с росСМИ

Одному из участниц ульяновского филиала чата "Путь домой" вручили повестку с требованием прийти 4 декабря в отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД в Ульяновске.



Участницы чата "Путь домой" вручили повестку / Скриншот росСМИ

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Мобилизация в России: самое главное