Инцидент получил огласку, когда в сети обнародовали видео с места. Там было видно простреленное окно автомобиля и 3 человека, которых задержал спецотряд. На следующий день правоохранители рассказали, что подозреваемых было больше.
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Задержанные лежат на обочине в Харькове / Фото Нацполиции
Похищали и забирали жилье
Следователи установили, что преступная группа похищала людей – граждан из незащищенных слоев населения. В частности, порабощали людей пожилого возраста, которые не имели родственников. Это делали ради завладения их жильем.
Потерпевших после похищения заставляли переоформлять недвижимость. Это обычно делали угрозами и физическим насилием.
Правоохранители возле места задержания группы / Фото Нацполиции
Что известно о задержанных
Организовал эту группировку неоднократно осужденный 44-летний житель Харькова. Он к этому привлек 2 мужчин и 2 женщин. Им всем от 24 до 46 лет.
Все, кроме 1 участника группы, имели разнообразный криминальный опыт:
- кражи;
- грабежи;
- мошенничества;
- автоугон.
Задержанных заковывают в наручники / Фото Нацполиции
Новые детали задержания
Во время проведения полицейской спецоперации подозреваемые попытались скрыться. Они сбили на своем авто 2 оперативников и те получили физические повреждения.
Когда силовики все же остановили авто, оказалось, что там как раз был пострадавший пожилой мужчина. Его пытались заставить "отдарить" квартиру. Правоохранители изъяли документы потерпевшего – паспорт, доверенности и другие. Это нужно, чтобы добавить их к материалам дела.
Операция задержания и общение с потерпевшим: смотрите видео Нацполиции
Что грозит группировке
Действия злоумышленников расследуют по 2 статьям Уголовного кодекса: вымогательство и лишение свободы человека. Если вину всех задержанных смогут доказать в суде, им грозит по меньшей мере по 10 лет тюрьмы.