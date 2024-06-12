Кадыров ведет Россию к гражданской войне: почему Путин все ему позволяет
Пропагандисты жалуются на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за провокации в Рыжовке Сумской области. Впоследствии из-за его действий поблизости, за некоторыми данными, удалось уничтожить 20 оккупантов. И Кадырова никак за это не накажут.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что диктатор Путин боится Кадырова. Он ему позволяет делать все, что тому заблагорассудится.
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Кадыров ведет Россию к гражданской войне
Как отметил Жирнов, за Кадыровым стоит большое мусульманское сообщество, что вполне может пугать Путина. Это все бесспорно тянет Россию к гражданской войне на религиозной основе.
Интересно, что различные российские националисты и православные имеют из-за этого претензии к Путину. Ведь тот напал на православную Грузию; не защитил христианскую Армению от мусульманского Азербайджана; защищал мусульманина Башара Асада из Сирии; сотрудничает с талибами, хуситами и тому подобное.
К Путину большие претензии у разных российских фашистов, националистов и православных. Религиозная рознь внутри России, по моему мнению, значительно реальнее, чем восстание олигархов или заговор генералов,
– подчеркнул Жирнов.
Ситуация в России: кратко
- Россия потеряла более 521 тысячи личного состава с начала полномасштабной войны. Также наши защитники уничтожили 7911 танков, 15187 боевых бронированных машин, 13736 артиллерийских систем, 1099 средств реактивных систем залпового огня, 844 средства противовоздушной обороны, 359 самолетов, 326 вертолетов, 18736 единиц автомобильной техники и автоцистерн и т.п.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров недавно рассказывал, что его подразделение якобы оккупировало Рыжовку Сумской области. Это – ложь.
- Городской голова Конотопа Артем Семенихин подчеркнул, что это была информационная операция. Некоторые оккупанты забежали ненадолго в Рыжовку, а потом остались там навсегда.