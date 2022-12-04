Угрожают штрафами: в КНДР родителям приказали менять имена детей на "патриотические"

В Северной Корее заставляют людей и даже детей менять имена на "идеологически правильные". Правительство КНДР угрожает штрафовать тех, кто не использует имена, имеющие политическое значение.

Об этом журналистам на условиях анонимности рассказали местные жители. Они жалуются, что власть вынуждает людей менять имена в соответствии со стандартами, которые требует государство.

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Имена не должны отражать тенденции в Южной Корее

Житель северо-восточной провинции Северный Хамген рассказал, что, начиная с прошлого месяца, на востоке постоянно выносятся сообщения об исправлении всех фамилий без конечных согласных.

Люди с именами, у которых нет конечной гласной, должны до конца года добавить в свое имя политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам.

Житель северной провинции Рянган пожаловался, что правительство пригрозило оштрафовать любого, кто не использует имена, имеющие политическое значение.

Приказ судебной власти о немедленном изменении антисоциалистических фамилий отмечался на каждом собрании жителей с октября,

– сказал он.

Имена не должны отражать тенденции в Южной Корее, которую КНДР называет копией декадентской западной культуры.

"Власти критиковали несколько поколений семей за то, что они без колебаний называли своих детей смесью китайских, японских и южнокорейских имен, а не северокорейскими", – сказал один из жителей Северной Кореи.

Многие выражают резкое неодобрение "тирании власти, навязывающей коллективизм".

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