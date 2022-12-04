Угрожают штрафами: в КНДР родителям приказали менять имена детей на "патриотические"
Источник:Radio Free Asia
В Северной Корее заставляют людей и даже детей менять имена на "идеологически правильные". Правительство КНДР угрожает штрафовать тех, кто не использует имена, имеющие политическое значение.
Об этом журналистам на условиях анонимности рассказали местные жители. Они жалуются, что власть вынуждает людей менять имена в соответствии со стандартами, которые требует государство.
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Имена не должны отражать тенденции в Южной Корее
Житель северо-восточной провинции Северный Хамген рассказал, что, начиная с прошлого месяца, на востоке постоянно выносятся сообщения об исправлении всех фамилий без конечных согласных.
Люди с именами, у которых нет конечной гласной, должны до конца года добавить в свое имя политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам.
Житель северной провинции Рянган пожаловался, что правительство пригрозило оштрафовать любого, кто не использует имена, имеющие политическое значение.
Приказ судебной власти о немедленном изменении антисоциалистических фамилий отмечался на каждом собрании жителей с октября,
– сказал он.
Имена не должны отражать тенденции в Южной Корее, которую КНДР называет копией декадентской западной культуры.
"Власти критиковали несколько поколений семей за то, что они без колебаний называли своих детей смесью китайских, японских и южнокорейских имен, а не северокорейскими", – сказал один из жителей Северной Кореи.
Многие выражают резкое неодобрение "тирании власти, навязывающей коллективизм".
КНДР совершает провокации против США и Южной Кореи
- Осенью КНДР прибегла к очередным провокациям и угрожает ядерным оружием США и Южной Корее. 28 октября Северная Корея совершила ракетный запуск в направлении Японии.
- 2 ноября стало известно, что КНДР выпустила сразу десять баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это произошло во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи.
- 3 ноября Северная Корея снова запустила баллистические ракеты в направлении Восточного моря. В Японии сработала соответствующая система предупреждения. 5 ноября провокации КНДР продолжились: на этот раз в сторону Желтого моря были запущены 4 ракеты малой дальности.
- Спустя менее двух недель Северная Корея вновь повторила запуск баллистической ракеты. Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии.