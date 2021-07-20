Оккупация в действии: жителям Донбасса с роспаспортами разрешат голосовать на выборах в Госдуму

В проекте постановления ЦИК России говорится, что жители оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, смогут голосовать на выборах в Госдуму. Они состоятся в сентябре 2021 года.

Жители Донбасса смогут голосовать онлайн. В ЦИК отметили также, что желающие проголосовать должны зарегистрироваться на Едином портале госуслуг. Соответствующий проект постановления могут утвердить уже 20 июля.

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Тем временем в оккупированном Донецке агитацию проводит пропутинская "Единая Россия". В частности, в эту политсилу изъявил желание вступить главарь оккупантов Денис Пушилин.

Российская агитация в Донецке: смотрите видео

Российские паспорта на Донбассе: главное

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова еще весной 2021 года рассказала, что Россия ускоряет "паспортизацию" жителей Донбасса. Оккупанты заставляют местных жителей получать паспорта страны-агрессора.

Правозащитники сообщили: 705 тысяч жителей Донбасса подали заявки на получение паспортов России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сравнил эту ситуацию с тем, "когда Гитлер нападал, он аусвайсы выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение". По словам политика, Владимир Путин делает это, чтобы его политсила получила дополнительные сотни тысяч голосов во время выборов в Госдуму.