В Звягеле оштрафовали таксиста, который в комендантский час вез людей в укрытие

На Житомирщине полиция остановила и оштрафовала таксиста, который работал после наступления комендантского часа. Как оказалось, мужчина вез знакомых в бомбоубежище.

Ночью оккупанты снова массированно атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. В частности, воздушная тревога раздавалась и на Житомирщине.

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Штраф за спасение

Жительница Звягеля Светлана на своей странице в фейсбук пожаловалась, что во многих районах города нет укрытий. Именно поэтому ночью ее дочь вместе с внуками была вынуждена уговаривать знакомого таксиста довезти их до ближайшего бомбоубежища.

По дороге авто остановила полиция и выписала штраф. Женщина выразила возмущение из-за этого инцидента. По ее мнению, неправильно наказывать за то, что люди пытаются спастись от "Шахедов" и ракет.

Госпожа Светлана подчеркнула, что во время воздушных атак многие люди просто не могут добраться до укрытий. Она призвала власти исправить эту ситуацию.

Что сказали в полиции

: На Житомирщине комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Журналисты "Общественного" обратились за комментарием в полицию. Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Виктория Дубовик признала, что в ночь на 24 марта полицейские в Звягеле действительно составили несколько протоколов, в частности на таксистов. Впрочем, они касались нарушения правил дорожного движения, а не комендантского часа.

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