Живодер на Днепропетровщине перерезал собакам глотки

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который в подъезде многоэтажки убил одного пса и ранил другого, которого удалось спасти.

В полицию поступило сообщение, что в подъезде города Терновка лают собаки.

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Правоохранители, прибывшие на место происшествия, увидели между этажами на лестничной площадке двух собак, которые лежали с перерезанными шеями. Полицейские вызвали ветеринаров. Оказалось, что одна из собак жива, ее доставили в специализированную клинику.

Работники полиции установили личность живодера и доставили его в отделение. Им оказался 49-летний житель этого подъезда. У мужчины изъяли орудие преступления – нож.

Правоохранители открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. Злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.