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      Живодер на Днепропетровщине перерезал собакам глотки

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      Живодер убил одну собаку и ранил другую / pic2.me

      В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который в подъезде многоэтажки убил одного пса и ранил другого, которого удалось спасти.

      В полицию поступило сообщение, что в подъезде города Терновка лают собаки.

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      Правоохранители, прибывшие на место происшествия, увидели между этажами на лестничной площадке двух собак, которые лежали с перерезанными шеями. Полицейские вызвали ветеринаров. Оказалось, что одна из собак жива, ее доставили в специализированную клинику.

      Работники полиции установили личность живодера и доставили его в отделение. Им оказался 49-летний житель этого подъезда. У мужчины изъяли орудие преступления – нож.

      Правоохранители открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. Злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Новости Днепра
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