Дикари и варвары: в ССО рассказали, как оккупанты превращают население в живой щит

Российские захватчики цинично используют мирное население на временно оккупированных территориях Украины. Враг понимает, что Силы обороны никогда не будут проводить операцию, если есть угроза для гражданских.

Об этом 24 Каналу рассказал воин Сил специальных операций, представитель Центра национального сопротивления Остап. Он отметил, что оккупанты размещают технику и личный состав в жилых кварталах рядом с домами.

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Российские варвары

На левом берегу Херсона россияне заставляют родителей отправлять детей на очное обучение, чтобы таким образом использовать их как живой щит. Такую тактику враг применяет с прошлого года.

Оккупанты мыслят как варвары,

– отметил Остап.

Российские солдаты размещаются в школах и в то же время половину классов используют для того, чтобы там сидели детки и ими можно было прикрыться. Также россияне перерабатывают медицинские учреждения под военные госпитали, но не закрывают постоянно одно отделение, где находятся гражданские.

"Это варвары и дикари, не имеющие ничего общего с человечностью и морально-нравственными принципами. Они просто используют наших людей как живой щит. Эта информация подтверждена", – сказал представитель Центра национального сопротивления.

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Люди были загнаны в подвалы

Захватчики начали размещать боекомплекты в подвалах жилых домов. В этом случае уничтожить БК врага украинским бойцам будет еще сложнее.

Здесь нужно рассматривать каждый отдельный случай индивидуально. Потому что, когда россияне используют дома с гражданским населением, то ни в коем случае никто не будет проводить операции, угрожающие жизни нашего населения,

– подчеркнул Остап.

В то же время продолжается активная работа по разведке и поиску информации, где размещены склады и перевозят технику. Силы обороны просят наше гражданское население информировать и помогать для того, чтобы они могли еще эффективнее работать по врагу.

"Я вспоминаю нашу прошлогоднюю операцию по деоккупации Херсона, когда во время отступления люди были загнаны в подвалы, а вокруг этих подвалов и домов была заминирована территория россиянами", – добавил воин Сил специальных операций.

Что происходит на оккупированных территориях