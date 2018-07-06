"Животное ты е**ное": парня избили за российский флаг на Крещатике – видео 18+
Поздно вечером 5 июля на Крещатике возник конфликт из-за российского флага.
На видео, которое в своем Facebook разместил активист Андрей Мальков, видно, как несколько людей укутались в связанные между собой украинские и российские флаги.
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Активист Мальков, который подошел к этой группе, пытался вырвать у них триколор, обильно при этом ругаясь.
Лица, у которых он отобрал российский флаг, назвались "туристами из Херсона". Один из "туристов" заверил, что "все они за мир и против войны".
Такие слова не удовлетворили активиста, и он стал агрессивно приставать к группе молодых людей, обвиняя их в том, что именно из-за таких как они в Украине продолжается война.
За отказ на камеру сказать, что Россия является страной-агрессором, он ударил по голове парня из группы "туристов".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Смотрите видео конфликта на Крещатике за российский флаг: