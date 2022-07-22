"Почему ты хотел меня убить": эмоциональный разговор 24 канала с пленным оккупантом

Российская армия, в составе которой есть представители разных нацменьшинств, а также и мобилизованные на временно оккупированных территориях украинцы, пришла на нашу землю с войной, чтобы совершать геноцид и убивать мирных людей.

Почему они это делают, у одного из них спросила ведущая 24 канала Екатерина Соляр во время эксклюзивного стрима с украинским журналистом Владимиром Золкиным, где присутствовал и российский военнопленный.

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Мы стали жертвами ситуации, – пленник

"Я бы очень хотела, чтобы ты посмотрел мне в глаза, и сказал, зачем ты решил меня убить. Не меня конкретно, но только потому, что мне повезло родиться не в Буче, и не в Мариуполе – это случайная судьба. Но в моем лице – те украинские женщины, которые этого у тебя и таких как ты никогда не спросят", – эмоционально сказала Екатерина Соляр.

В ответ 18-летний военнопленный по имени максим, мобилизованный на временно оккупированной территории Донбасса, заявил, что "не стал бы ее убивать, потому что он адекватный".

Да, я оказался на войне, но у меня просто не было возможности безопасно для себя уйти оттуда. У меня не было выбора,

– сказал он.

Парень заверил, что действительно никого не убивал и не делал этого. Но добавил, что если бы ему приставили к голове пистолет, и приказали убить кого-то – это было бы сверхсложным выбором.

Владимир Золкин прокомментировал слова парня, заверив, что точно знает – контретно этот пленник действительно никого не убивал и ни в кого не стрелял.

"Это студенты, которых забрали из института, дали автоматы, и они просто пошли. Они прятались в доме, где просто сидели и ждали неизвестно чего. Это люди, которые абсолютно не хотели воевать. Я не оправдываю, а говорю, что есть такая история ", – объяснил он.

Журналист отметил, что максим и такие же, как он знали – если бы они вернулись, их бы расстреляли или "посадили". Следовательно, они сидели в доме и ждали. Когда туда пришли ВСУ, их взяли в плен.

Мы стали жертвами ситуации. Нормальные истории все же бывают, и я лично этому пример,

– добавил пленный.

Кроме того, в разговоре с ведущей он подробнее рассказал, что делал на войне, как попал в плен, в каких условиях сейчас живет и какие планы на будущее строит. Об этом читайте дальше.

Как и почему переодевался в гражданскую одежду на войне

Пленный заверил, что попав на войну не занимался мародерством, но в то же время признался, что иногда брал у гражданских еду и одежду. Парня ничего не смущает в такой формулировке. По его словам, так было необходимо, чтобы жить, пока они "пытались все это переждать",

Бывало, что мы переодевались в гражданскую одежду, но на тот момент была зима, а у нас теплая форма была не самой лучшей,

– объяснил максим.

Он добавил, что в целом оккупантам поставляли еду, но случались и перебои, когда они неделю не имели, что есть. Тогда они брали продукты в домах местных.

Как попал в плен и как живет в лагере

Находясь в тот момент под Харьковом, в плен украинским военным парень сдаваться не хотел – боялся, что они его накажут. Впрочем, выбора не было, а впоследствии оказалось, что в украинском плену не так страшно. Уже несколько месяцев он живет в лагере военнопленных.

Условия, обеспечивающие там оккупантам, максим назвал такими, как в детском лагере.

В плену условия довольно хорошие, кормят вкусно, трижды в день. Также дают работу, ведь Женевская конвенция говорит, что мы не должны работать более 40 часов в неделю,

– рассказал он.

Пленник добавил, что они спят по 8 часов, а иногда даже смотрят кино и играют в футбол. Следовательно, никаких замечаний к своей жизни в плену у парня нет.

Кроме того, прямо во время стрима, максим поговорил с мамой своего друга, также пребывающего в плену. Ее сын отказался от интервью и звонка родным, из-за чего они подумали, что его в плену избивают. Парень объяснил ей, что это совсем не так, и к ним относятся цивилизованно.

Платили ли ему за участие в войне

Несмотря на то, что парня принудительно мобилизовали во временно оккупированной Донецкой области и отправили воевать, он даже не знает, сколько ему должны заплатить за участие в "спецаперации". Известно было только то, что деньги должны были начислять, начиная с 13 марта 2022 года, но сколько и как часто не сообщали.

Следовательно, максим не знает, заплатили ли ему, и если да, то какую именно сумму. В последние недели, прежде чем он попал в плен, им предлагали написать заявление, чтобы деньги могли получать родители. Но парень отказался – надеялся, что вернется и заберет все сам.

На "заработанные" деньги он мечтал купить компьютер, получить водительское удостоверение, а также помочь родителям.

Эксклюзивный стрим с Владимиром Золкиным и военнопленным: смотрите видео

Когда жилось лучше

Хотя в 2014 году, когда россия оккупировала территории Донецкой и Луганской областей, пленнику было всего 10 – 11 лет, он помнит и признает, что "при Украине там жилось лучше". Однако его родители, соседи и другое окружение особо не говорили о том, за кого они – Украину или россию.

Несмотря на это, сам пленник признался, что хочет, чтобы "Донецк и Луганск снова стали украинским", а он вернулся бы туда жить, когда получит такую возможность.

О приговоре, планах на будущее и вероятном возвращении на войну

Будет ли оно у него – неизвестно. Сейчас максим приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако он планирует обменяться, чтобы попасть домой, а затем - "импровизировать".

Как пояснил пленный, во время обмена ему должны объявить амнистию и снять обязательства о заключении. Кроме того, он знает, что после процедуры обмена его, вероятно, будет ждать "фильтрационный лагерь".

Вчера разговаривал с родителями, и они поведали новости. Поскольку теперь я официально подтвержденный военнопленный, то по приезде домой меня должны отправить в "фильтрационный лагерь" или же просто подержать на реабилитации. После этого отправят домой,

– рассказал он.

Но максим не исключает и того, что российские власти могут просто врать ему и другим пленным, а вместо возвращения домой его снова отправят на войну.

Следовательно, он считает, что лучший вариант для него – дождаться завершения войны в плену, после чего украинская и российская стороны должны обменять всех.

Вместе с тем Владимир Золкин рассказал, что пленные российские оккупанты придумывают разнообразные варианты, при которых им не придется снова воевать. Так, один из них сказал ему, что ради этого готов отрубить себе пальцы.