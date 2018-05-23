Жуткое ДТП в Киеве: на глазах у ребенка погибла бабушка
23 мая в Киеве произошло смертельное ДТП с участием пенсионерки и маленькой девочки. Они пытались пересечь оживленную трассу в неположенном для этого месте.
Об этом сообщают участники сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
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Предварительно пешеходы выбежали из-за попутного КАМАЗа, что стало полной неожиданностью для водителя внедорожника, который допустил наезд,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок почти не пострадал. Основной удар пришелся на бабушку девочки. Пожилая женщина от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.
Источник: 24 канал
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