Жуткое ДТП в Киеве: на глазах у ребенка погибла бабушка

В Киеве произошло смертельное ДТП с участием пенсионерки и маленькой девочки / Фото из свободных источников

23 мая в Киеве произошло смертельное ДТП с участием пенсионерки и маленькой девочки. Они пытались пересечь оживленную трассу в неположенном для этого месте.