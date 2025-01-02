Россияне уже несколько месяцев используют резервы, сформированные для зимнего наступления

В зоне ответственности бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины враг определил приоритетные участки для наступления. Там россияне уже давно используют свои оперативные резервы.

Об этом заявил офицер бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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План молниеносного наступления удалось сорвать

Вместо того чтобы в ключевой момент полностью задействовать весь свой значительный наступательный потенциал, противник использует его постепенно, уже в течение нескольких месяцев.

Вероятно, силами наших защитников удалось сорвать план противника – молниеносное наступление по всей линии боевого соприкосновения,

– отметил Черняк.

Он сказал, что сейчас ситуация на поле боя остается чрезвычайно напряженной, однако "все могло быть гораздо хуже".

Стараемся держать определенные рубежи,

– добавил офицер.

К слову, в ОСУВ "Хортица" рассказали, что Покровское направление – одно из самых ожесточенных на фронте. Там россияне продолжают наступать группами, накапливая личный состав. Они пытаются продвинуться к городу Покровск через соседние населенные пункты. Силы обороны готовятся к любому развитию событий на этом направлении.