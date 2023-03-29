В Киевской области разыскивают 6-летнюю Злату: фото и приметы девочки

В Киевской области правоохранители разыскивают 6-летнюю Злату Иваницкую из Коцюбинского. На поиски ребенка оперативно вовлечены все подразделения региона.

Об исчезновении девочки сообщил житель города Бахмач Черниговской области. Ребенок ушел из дома 28 марта.

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В Киевской области ищут Злату Иваницкую

Мужчина рассказал, что мама Златы умерла в результате пожара 25 февраля.

Приметы ребенка:

рост – 120 – 125 сантиметра,

худощавого телосложения,

длинные светлые волосы,

светлые глаза,

на правой или левой руке запястье имеет родимое пятно (гемангиома) диаметром 1 – 2 сантиметра,

не произносит буквы "Р" и "Л".

Злата была одета в трикотажную шапку, розовую куртку с цветочным узором, розовые лосины с цветочным узором, розовый гольф и кроссовки светлого цвета.



Злата, которая исчезла / фото полиции

При получении какой-либо информации о местонахождении ребенка сообщите на линию "102" или по телефонам – 0689839942, 0994291025.

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