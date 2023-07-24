"Панцирь" на крыше минобороны России не смог сбить БПЛА в 300 метрах от места удара, – СМИ
Источник:"Радио Свобода"
В Москве ночью 24 июля якобы произошла "атака беспилотниками" у здания минобороны России. Журналисты подчеркнули, что сбить этот БПЛА не смог даже хваленый российский ЗРПК "Панцирь".
В частности, этот комплекс россияне ставили на крышу здания министерства обороны страны-агрессорки. Этот зенитно-ракетный комплекс находился в 300 метрах от места удара.
К теме Россияне задействовали против них свою "черную магию", – Ступак о падении дронов в Москве
ЗРПК "Панцирь-С1" не сбил БПЛА у здания минобороны России
Журналисты проанализировали публикации в соцсетях и спутниковые снимки крыши здания минобороны России, где с конца 2022 года находится зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1". Они подчеркнули, что этот ЗРПК до сих пор находится там, однако о его работе во время "обезвреживания" неизвестных беспилотников россияне почему-то не сообщали.
Никаких показаний работы "Панциря" утром в понедельник (24 июля – 24 Канал) очевидцы не заметили,
– говорится в сообщении.
Россияне не использовали ЗРПК "Панцирь-С1" во время отражения "атаки дронов" на Москву / Фото "Радио Свободы"
Авторы материала подчеркнули, что к месту удара беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте Москвы от этой точки – менее 300 метров. Это расстояние входит в зону действия этого комплекса оккупантов.
Что известно об "атаке беспилотников" на Москву
- Жители Москвы около 4 часов утра 24 июля начали сообщать о звуках взрывов. Да, они жаловались, что "неизвестные дроны" атаковали военную часть, расположенную в российской столице, а также один из беспилотников якобы прилетел у здания минобороны России.
- Впоследствии источники в ГУР МО рассказали, что эта атака была спецоперацией украинской разведки. Там отметили, что результат атаки дронов на Москву – это кооперация волонтеров и структуры.
- Довольно хорошо "подгорело" у россиян после "атаки" на их столицу. Они начали спрашивать, где же находится их ПВО, а также призвали "уничтожать украинские города".