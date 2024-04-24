Пытаются скопировать Patriot: Свитан оценил возможности российских С-500

Россия в очередной раз сообщила о поставках новых ЗРК С-500 в российскую армию. Но эти комплексы похожи на американский ЗРК Patriot. Однако, с задержкой в 40 лет.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что россияне только сейчас решили разделить функции ЗРК. Так есть две ракеты – одна против аэроцелей и еще одна – против баллистики. К слову, об оснащении российской армии С-500 заявил министр обороны страны-агрессора.

Читайте также Что известно о ЗРК С-400, который "демилитаризовали" ВСУ в Джанкое 17 апреля

Это все примерно так, как у ЗРК Patriot. Однако, на американской системе ПВО это сделали значительно раньше.

"С-500 пытаются скопировать механизм уничтожения – как это делает Patriot. Ракета с дальностью 500 километров почти нереальна, ведь по аэро, по баллистическим целям – довольно-таки большое расстояние", – отметил Свитан.

Так, например, довольно сложно сдержать ракету, которая бьет на 300 километров. При этом она "видит" только на 50 километров максимум.

Поскольку головка самонаведения ракеты не такая мощная как наземный локатор, ее нужно сопровождать. А прямое сопровождение ракеты с дальностью на 500 километров – почти нереально.

Здесь большой вопрос относительно тактико-технических данных. Они действительно могут быть такие "аналоговнетные". ТТД завышены как всегда. Как и были в свое время завышены ТТД С-400 – это хорошо окрашенная С-300,

– сказал военный эксперт.

В конце оказалось, что половина механизмов российского ЗРК С-400 "Триумф" – это механизмы С-300. То есть россияне модифицировали зенитно-ракетный комплекс до определенных дальностей, а еще больше – "нарисовали" параметров, которых не существует. Из-за того, что заявленные характеристики не соответствовали реальным техническим данным, от таких ЗРК отказался ряд стран. Похожая ситуация, считает Роман Свитан, будет и с российскими ЗРК С-500.

"Заявили они, конечно, серьёзные дальности, иногда за пределами возможного. Как они себя покажут в бою – будет понятно в ближайшее время", – отметил полковник ВСУ в запасе.

По его мнению, россияне вряд ли перебросят такие комплексы во временно оккупированный Крым. Ведь это будет первая цель, по которой начнут работать украинские средства поражения.

Оккупанты прячут свои системы ПВО