Две ЗРК NASAMS и тысяча дронов Black Hornet: Норвегия объявила новый пакет помощи Украине

Норвегия 12 июля объявила новый пакет военной помощи в Украине. Туда вошли 2 зенитно-ракетных установки NASAMS, а также более 2 тысяч беспилотников Black Hornet.

В норвежском министерстве обороны заверили, что эта помощь существенно поможет Украине противостоять угрозе с неба, а также эффективно поражать враждебные позиции. Когда именно наша армия получит эту помощь, в Минобороны Норвегию не отметили.

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Украина получит еще две установки NASAMS

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам рассказал, что правительство страны решило передать пакет военной помощи, где будут содержаться два ЗРК NASAMS. Так, в пакет вошли два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части.

Это обеспечит выносливость и гибкость (украинской ПВО – 24 Канал) и, таким образом, увеличит эффект уже переданного Украине оружия,

– подчеркнул он.

Кроме этого, Грамм напомнил, что Норвегия уже передавала Украине установки типа NASAMS. Он также подчеркнул, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны для защиты от российских ракет и дронов.

Норвегия также передает дроны Black Hornet.

Министр обороны Норвегии отметил, что по просьбе украинских властей страна также передает беспилотники типа Black Hornet. По его словам, количество этих беспилотников будет существенным для борьбы с врагом.

"Мы предоставляем Украине 1000 новых наборов беспилотников", – сказал Грамм.

Министр подчеркнул, что этот беспилотник прост в эксплуатации и надежен в зависимости от условий. Кроме того, его трудно обнаружить, поэтому он особенно хорошо подходит для боя в городских районах.