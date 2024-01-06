Будет ли дефицит ракет к ПВО Patriot: экс-глава разведки прояснил ситуацию
Ракетные комплексы Patriot надежно защищают небо от вражеских ракет. В частности, сбивают баллистические. В то же время США заявили, что вскоре не будут поставлять Украине ракеты для ПВО Patriot.
Генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что страны, поставляющие Украине системы ПВО, выполняют свои обязательства постоянно и системно. В частности, к систем Patriot сразу формируются пакеты ракет, рассчитанные на большое количество выстрелов.
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Все Patriot в Украине на месте
Он заверил, что дефицита ракет для системы Patriot не будет – как сообщают некоторые издания.
Россияне же утверждают, что "уничтожили несколько ПВО Patriot", а для оставшихся якобы в Украине нет боеприпасов.
Разочарую тех, кто радуется этому, особенно в России. Ракеты для Patriot будут поступать Украине из разных арсеналов – из США, Великобритании, Германии или других стран, которые имеют эти ракеты и по системе обеспечения сегодня работают с Украиной,
– отметил генерал украинской армии.
Также по поводу якобы "уничтожения Patriot" Россией. По словам Маломужа, все Patriot в Украине находится на месте. Они зашифрованы и замаскированы, а также маневрируют для того, чтобы враг не имел возможности обнаружить их во время тестовых ударов – ракетами или "Шахедами". Все эти моменты учитываются, в частности, какова будет логистика поставок.Обратите внимание! Поставка 9 батарей ЗРК Patriot (по 4 пусковые установки на батарею) стоит примерно 9 миллиардов долларов.
Однако может возникнуть проблема недостаточного финансирования будущих поставок именно из США, а не из других стран. Но эти вопросы в конце января – начале февраля уже фактически на повестке дня. Украина проводит переговоры с республиканцами и демократами, и, разумеется, Белый дом уже отработал модель и финансирования, и поставок.
"Дефицита ракет к Patriot не будет. Мы это предусмотрели. Нет формата массовых поставок ракет – они предоставляются как раз и под удары России, чтобы ВСУ могли выявлять, или для складирования их в каких-то местах. Идет закрытый, но системный, логистический процесс", – объяснил Николай Маломуж.
Что известно о предоставлении Украине ракет к системам Patriot от США
- Издание The New York Times отмечает, ссылаясь на украинских военных, что Patriot позволяет спасать тысячи жизней украинцев, ведь способна эффективно сбивать баллистические ракеты.
- В то же время, издание пишет, что официальные представители Белого дома заявили, что вскоре не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками. Ведь их единица стоит около 2 – 4 миллионов долларов.
- The New York Times пишет, что благодаря поддержке западных партнеров, передавших ЗРК Patriot, удалось создать щит над Украиной. Однако, если помощь от Запада прекратится, украинцы не смогут выходить из укрытий во время обстрелов россиян, а города Украины будут разрушены.