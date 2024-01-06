Будет ли дефицит ракет к ПВО Patriot: экс-глава разведки прояснил ситуацию

Ракетные комплексы Patriot надежно защищают небо от вражеских ракет. В частности, сбивают баллистические. В то же время США заявили, что вскоре не будут поставлять Украине ракеты для ПВО Patriot.

Генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что страны, поставляющие Украине системы ПВО, выполняют свои обязательства постоянно и системно. В частности, к систем Patriot сразу формируются пакеты ракет, рассчитанные на большое количество выстрелов.

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Все Patriot в Украине на месте

Он заверил, что дефицита ракет для системы Patriot не будет – как сообщают некоторые издания.

Россияне же утверждают, что "уничтожили несколько ПВО Patriot", а для оставшихся якобы в Украине нет боеприпасов.

Разочарую тех, кто радуется этому, особенно в России. Ракеты для Patriot будут поступать Украине из разных арсеналов – из США, Великобритании, Германии или других стран, которые имеют эти ракеты и по системе обеспечения сегодня работают с Украиной,

– отметил генерал украинской армии.

Также по поводу якобы "уничтожения Patriot" Россией. По словам Маломужа, все Patriot в Украине находится на месте. Они зашифрованы и замаскированы, а также маневрируют для того, чтобы враг не имел возможности обнаружить их во время тестовых ударов – ракетами или "Шахедами". Все эти моменты учитываются, в частности, какова будет логистика поставок.

Поставка 9 батарей ЗРК Patriot (по 4 пусковые установки на батарею) стоит примерно 9 миллиардов долларов.

Однако может возникнуть проблема недостаточного финансирования будущих поставок именно из США, а не из других стран. Но эти вопросы в конце января – начале февраля уже фактически на повестке дня. Украина проводит переговоры с республиканцами и демократами, и, разумеется, Белый дом уже отработал модель и финансирования, и поставок.

"Дефицита ракет к Patriot не будет. Мы это предусмотрели. Нет формата массовых поставок ракет – они предоставляются как раз и под удары России, чтобы ВСУ могли выявлять, или для складирования их в каких-то местах. Идет закрытый, но системный, логистический процесс", – объяснил Николай Маломуж.

Что известно о предоставлении Украине ракет к системам Patriot от США