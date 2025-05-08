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24 Канал Новости Украины Звание Героя Украины присвоили ряду военных: среди них Павел Петриченко – посмертно
8 мая, 16:01
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Звание Героя Украины присвоили ряду военных: среди них Павел Петриченко – посмертно

София Рожик
Основні тези
  • Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" нескольким военным, включая генерала Василия Малюка и майора Роберта Бровди.
  • Четверо военных, в частности Павел Петриченко, получили звание посмертно.

Президент Зеленский 8 мая украинским военным присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". К сожалению, некоторым уже посмертно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента.

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Кому присвоили звание Героя Украины

Зеленский присвоил звание Героя Украины:

  • председателю СБУ генерал-лейтенанту Василию Малюку;
  • основателю и командиру подразделения "Птицы Мадьяра" майору Роберту Бровди;
  • младшему лейтенанту Александру Гарану;
  • лейтенанту Андрею Кияненко;
  • пилоту полковнику Игорю Пархоменко – его 25-летний сын, чье фото отец берет в каждый вылет, погиб в 2022 году, он также имеет звание Героя Украины (посмертно);
  • комбригу 80 ОДШБр полковнику Павлу Розлачу;
  • подполковнику Сергею Рощину.

К сожалению, четверо Героев получили свое звание посмертно:

  • командир взвода разведки 59 ОШБр младший сержант Павел Петриченко – он был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк", занимался поставкой военным амуниции и оружия, создал петицию об ограничении работы онлайн-казино, которая набрала необходимое количество подписей всего за день.
  • сержант Владимир Тодор – защитник Мариуполя в 2014, военнослужащий 80 ОДШБр;
  • старший солдат Анатолий Тегза, который ценой собственной жизни спас командира подразделения под Бахмутом;
  • старший солдат Александр Кандауров – доброволец, лично уничтожил в ближних боях под Киевом и на Донбассе по меньшей мере 4 единицы российской бронетехники и 15 оккупантов.

Героев Украины отметили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.