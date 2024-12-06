Путин сейчас плохо спит, – республиканец сказал, почему Герасимов звонил генералу Брауну

После российского удара ракетой "Орешник" по Днепру начальник генштаба России Валерий Герасимов позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну и сказал, что этот удар был запланирован еще давно. Это свидетельствует о том, что Владимир Путин не знает, какой будет будущая политика США.

Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель, президент Республиканской партии клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, заметив, что Герасимов пытался просить "извинения". США же имеет разведку в России и знает о ее военном потенциале.

Смотрите также Сколько ракет типа "Орешник" и "Рубеж" может производить Россия в год: в ГУР назвали число

Почему Герасимов звонил генералу Брауну

По словам общественного деятеля, президенты или генералы Соединенных Штатов никогда не рассказывали о новейшем и качественном вооружении, которое имеет страна. Зато США производит это оружие и применяет в нужный момент.

По мнению Пинкуса, спокойная реакция США на удар "Орешником" была из-за того, что это блеф.

Звонок свидетельствует о том, что Герасимов хочет смягчить атмосферу, сказать, якобы, извините, это было запланировано, больше так делать не будем,

– объяснил он.

Американцы же имеют в России разведку и знают, какое оружие и в каком количестве имеют оккупанты.

Обратите внимание! Издание The Moscow Times сообщило, что Россия запустила экспериментальную ракету "Орешник" по Украине как пропагандистскую операцию, чтобы посеять страх и преувеличить свои возможности. Запуск сопровождался масштабной пропагандистской кампанией, организованной официальными лицами и PR-экспертами Кремля, но значительных запасов систем "Орешник" у страны-агрессора нет.

Кроме того, США не признает Россию страной-спонсором терроризма из-за того, что страны имеют связи между спецслужбами, между Пентагоном и министерством обороны России для того, чтобы американцы имели возможность предупреждать Россию, что США все видит и слышит.

Если страна-агрессор захочет использовать неконвенциональные виды вооружения, США пойдет на опережение. Говорится о "бряцании" Путиным ядерным оружием, что пока не является ничем большим, чем попытка запугать Запад. Российский диктатор никогда его не применит.

Браун впервые связался с Россией, сделал выводы и передал их американскому руководству. Поэтому это говорит о том, что Путин плохо спит сегодня, он не знает, что ожидать от Дональда Трампа. А дальше будут "сюрпризы", которые будут началом уничтожения путинского режима,

– подытожил общественный деятель.