У Румунії затримали групу людей, що зі зброєю їхали до столиці

У Румунії затримали озброєну групу людей. Вони прямували до столиці держави.

Румунська поліція протягом 7 – 8 грудня затримала два десятки людей, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

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Планували зірвати протести

Частину затриманих відправили на допит.

Серед них – Гораціу Потра, румунський політик і колишній лідер групи найманців, що діяла в Африці. За інформацією місцевих ЗМІ, у машині Потри виявили пістолет, ножі та іншу зброю, а також готівку у п'яти валютах.

Неофіційно повідомляли, що група, яку нібито координував Потра, забронювала готелі поблизу Університетської площі Бухареста. Вони нібито планували зірвати протести проти ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Група також підготувала список політиків і журналістів, яких нібито збиралась залякувати. Офіційно румунська влада цього не підтверджувала.

Адвокат політика заявив, що його затримали за звинуваченнями у зберіганні зброї та підбурюванні до насильства через допис у фейсбуці. Він заперечив зв'язок свого клієнта з Джорджеску.