ГУР та ЦПД на порталі War&Sanctions у розділі "Рупори кремля" оприлюднили дані кількох російських пропагандистів. До переліку внесли ще п'ятьох російських блогерів, воєнкорів і публічних діячів, які беруть участь у дезінформаційних кампаніях Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. Хто ввійшов до списку "рупорів Кремля"? За даними українських структур, ці особи системно поширюють дезінформацію, спрямовану на виправдання війни проти України та дискредитацію українських Сил оборони. Серед пропагандистів у списку: Володимир Агранович – російський режисер, який отримував державне фінансування на створення пропагандистських матеріалів про Донбас. Був відзначений нагородами за діяльність у сфері культури на "нових територіях";

Сергій Колясников – член ради блогерів при держдумі Росії, автор Telegram-каналу та спікер російських медіа: "Lenta. ru", "Газета. Ru", "РИА Новости";

Сталіна Гуревич – адвокатка та громадська діячка, експертка НКО "Моніторинговий центр з виявлення небезпечного та забороненого контенту". Сьогоднішній набір фігурантів підтверджує системність та координацію пропагандистських зусиль Росії на державному рівні,

– йдеться у повідомленні. Українська сторона закликає країни світу запровадити персональні санкції проти таких осіб. Йдеться, зокрема, про блокування їхньої фінансової діяльності, заборону на в'їзд та припинення будь-якої співпраці. Останні новини про пропаганду Росії У Росії посилюють контроль над інформаційним простором. Влада обмежує доступ до вільного інтернету та мобільного зв'язку, пояснюючи це питаннями безпеки. В Інституті вивчення війни вважають, що таким чином Кремль намагається захистити режим від негативної реакції на непопулярні рішення та посилює цензуру.

У Росії посилення інтернет-цензури супроводжують пропагандою на телебаченні. У шоу "Поле чудес" діти виконали пісню, яка вихваляє життя без мережі. Влада обмежує доступ до інтернету, блокує Telegram і WhatsApp та закриває VPN-сервіси, намагаючись переконати громадян, що такі обмеження нібито є корисними. Однак це викликає критику навіть серед росіян.