Італійський виробник зброї постачав рушниці для росіян після початку війни з Україною, – ЗМІ

Президент Beretta Holding П'єтро Гуссаллі Беретта упродовж 2022 року входив до складу керівництва російської компанії "Русский Орел". Це підприємство після початку повномасштабного вторгнення в Україну продовжувало імпортувати до Росії зброю виробництва підприємств холдингу.

Про це йдеться у розслідуванні видання The Insider.

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Журналісти посилаються на документи корпоративної звітності Beretta Holding за 2022 рік, згідно з якими П'єтро Гуссаллі Беретта обіймав керівні посади у 19 організаціях, серед яких був і "Русский Орел". Наразі Beretta Holding володіє 57% російської компанії.



Скан звітності Beretta Holding / Фото The Insider

За даними розслідування, з березня по вересень 2022 року "Русский Орел" імпортував до Росії 3 919 одиниць зброї виробництва компаній Benelli, Fabbrica D'Armi Pietro Beretta та Stoeger, які входять до Beretta Holding. Переважно це були мисливські рушниці, однак серед постачання також були сотні напівавтоматичних дробовиків і понад тисяча гвинтівок Franchi Horizon калібрів .308 Win та .30-06 Springfield.



Сертифікат відповідності, отриманого ТОВ "Русский Орел" на гвинтівки Franchi Horizon 09 березня 2022 року / Фото The Insider

Автори матеріалу стверджують, що загалом із березня 2022 року до лютого 2024 року російські імпортери отримали щонайменше 15 337 одиниць зброї західного виробництва. Майже 40% із них – 6 064 одиниці – були виготовлені на підприємствах, що входять до Beretta Holding.

У розслідуванні також зазначається, що окремі моделі зброї холдингу використовують російські силові структури та військові. Зокрема, дробовики Benelli M4, які раніше постачалися до Росії, окупанти застосовують для боротьби з FPV-дронами.



Учасники змагань з армійського тактико-стрілецького багатоборства з дробовиками Benelli M4 / Фото "Спецназ-ПРО"

Також журналісти вказують на популярність серед російських снайперів фінських гвинтівок Sako та Tikka, які виробляє компанія Sako Limited, що входить до Beretta Holding.

The Insider нагадує, що у 2024 році спільно з IRPI Media вже повідомляв про зв'язок Beretta Holding із російським імпортером зброї. Після публікації США внесли "Русский Орел" до санкційного списку та затримали кількох осіб, яких підозрюють у постачанні зброї до Росії через Киргизстан.

Водночас, як зазначають журналісти, в Італії та Європейському Союзі офіційного розслідування щодо можливого обходу санкцій не розпочали. Під час парламентських слухань в Італії у лютому 2026 року представники Beretta заявили, що за роки війни до Росії потрапило не більше 15 мисливських рушниць. Однак після запитання депутата Марко Пеллегріні про тисячі одиниць зброї та боєприпасів, згаданих у журналістських розслідуваннях, засідання було завершене.

За даними The Insider, постачання продукції холдингу до Росії могли тривати й надалі. Остання відома партія була оформлена навесні 2026 року: російська компанія "Кольчуга", пов'язана з бізнесменом Михайлом Хубутією, отримала партію карабінів Benelli.



Серійні номери карабінів Benelli, отриманих ТОВ "Кольчуга" / Фото The Insider

У відповідь на запит журналістів представники Beretta Holding заявили, що відкидають будь-які спроби спотворити позицію компанії або зашкодити її репутації. У холдингу наголосили, що всі компанії групи припинили комерційну діяльність на російському ринку, а "Русский Орел" був виключений із консолідованої звітності, щойно це стало можливим з юридичної та практичної думки.