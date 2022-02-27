"Руский карабль, иди на**й: українець створив неймовірне відео

Українець створив неймовірне відео про війну, яку Росія веде проти України. Там російською мовою співають про війну та показують кадри протистояння з 24 лютого.

Ролик створив у ніч проти 27 лютого. Це трапилось на четвертий день війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Позначена літерою V: українські військові розшукують колону ворожої техніки із терористами

Українець створив патріотичний ролик

Російський військовий корабель - йди на @ й … Сьогодні вночі (мовиться про ніч проти 27 лютого – 24 канал) мій племінник створив такий ролик. З енергетики він схожий на пісні Кузьми Скрябіна,

– написала користувачка.

Ролик створив Олександр Сичек.

Українець створив ролик "Руский карабль, иди на**й: дивіться відео

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