Рускій корабль – іді нах*й: сенатор США Бен Сасс сказав, куди має піти Росія
2 березня 2022 , 19:16Читать новость на русском
Сенатор США Бен Сасс під час звернення до членів Сенату сказав, куди має піти Росія. Він процитував слова, які стали уже символом боротьби проти агресора – "Рускій корабль – іді нах*й".
Вийшло непогано. Його підтримали оплесками!
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Раніше він також виступав за збільшення поставок зброї до України.
Дякую, Бене! Після перемоги завітаю у гості і скажемо цю фразу разом!
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