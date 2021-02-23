У США 21 лютого 2021 року під час польоту літака Boeing 777-200 відвалилася частина двигуна. За попередньою оцінкою, пошкодження вентилятора могло статися через втому металу.

Голова Нацради з безпеки на транспорті США Роберт Сумвальт розповів, що наразі не зрозуміло, чи причина відмови двигуна є аналогічною з іншим рейсом тієї ж компанії на Гаваях в лютому 2018 року. Зокрема, тоді встановили, що частина вентилятора зламалася.

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Літак виконував рейс Денвер – Гонолулу. Варто зауважити, що поки триває розслідування, компанія Boeing рекомендує тимчасово зупинити експлуатацію літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112.

Доки Федеральне управління цивільної авіації не визначить відповідний протокол перевірки, авіалайнерами просять не літати.

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