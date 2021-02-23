Руйнування двигуна Boeing у повітрі: в США назвали попередню причину
У США 21 лютого 2021 року під час польоту літака Boeing 777-200 відвалилася частина двигуна. За попередньою оцінкою, пошкодження вентилятора могло статися через втому металу.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Голова Нацради з безпеки на транспорті США Роберт Сумвальт розповів, що наразі не зрозуміло, чи причина відмови двигуна є аналогічною з іншим рейсом тієї ж компанії на Гаваях в лютому 2018 року. Зокрема, тоді встановили, що частина вентилятора зламалася.
Читайте також З пасажирами на борту: у США Boeing раптово відхилився від курсу через проблеми з двигуном
Літак виконував рейс Денвер – Гонолулу. Варто зауважити, що поки триває розслідування, компанія Boeing рекомендує тимчасово зупинити експлуатацію літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112.
Доки Федеральне управління цивільної авіації не визначить відповідний протокол перевірки, авіалайнерами просять не літати.
Як горів двигун у літака Boeing 777 компанії United Airlines: дивіться відео
У США літак почав розпадатися у повітрі: що відомо
- У літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун.
- Уламки впали на житловий район поблизу будинків.
- Літак зміг успішно приземлитися під час аварійної посадки у міжнародному аеропорту Денвера. Жоден пасажир не постраждав
Поділитися новиною