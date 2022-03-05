Руйнування харківського онкодиспансеру після обстрілів "асвабадітєлєй", – фото
5 березня 2022 , 14:42Читать новость на русском
Окупанти обстріляли харківський онкодиспансер. Будівля зруйнована, у мережі опублікували фото медзакладу після обстрілів "асвабадітєлєй".
Ворог не припиняв бомбардувати Харків всю ніч.
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Найбільше постраждали саме житлові райони – Салтівка, ХТЗ, Холодна гора та центр. Після бомбардувань загорілись 40 житлових будинків. Під обстріл потрапив також онкодиспансер.
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