Руйнування харківського онкодиспансеру після обстрілів "асвабадітєлєй", – фото

Окупанти обстріляли харківський онкодиспансер. Будівля зруйнована, у мережі опублікували фото медзакладу після обстрілів "асвабадітєлєй".

Ворог не припиняв бомбардувати Харків всю ніч.

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Найбільше постраждали саме житлові райони – Салтівка, ХТЗ, Холодна гора та центр. Після бомбардувань загорілись 40 житлових будинків. Під обстріл потрапив також онкодиспансер.



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