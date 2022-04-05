"РуZZький мир" на Луганщині: вже 146 цивільних загинули і понад 500 отримали поранення

За час повномасштабної війни українці зрозуміли сповна, що з собою несе "русский мир". На Луганщині з 24 лютого вже 146 цивільних загинули, а понад 500 отримали поранення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на офіційній сторінці у телеграмі. Він вкотре закликав місцевих мешканців за можливості евакуюватись до більш безпечних регіонів нашої країни.

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Кривава статистика "руZZького миру" на Луганщині

За даними Луганської ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну медичну допомогу, пов'язану із мінно-вибуховими та вогнепальними пораненням, у лікарнях області було надано 368 мирним мешканцям регіону.

Загалом, за даними місцевого представництва Департаменту охорони здоров'я, до лікарів області із пораненнями різного ступеню тяжкості звернулись 532 цивільні особи.

Унаслідок обстрілів окупантів, медичним працівникам, які прибули на місце трагедії, на жаль, не вдалось врятувати 81 життя. Зазначається, що попри вчасно надані реанімаційні заходи, отримані людьми травми були просто несумісними з життям.

На жаль, ці страшні цифри збільшуються щодня. Тому ще раз звертаюсь до усіх, хто ще не евакуювався: не очікуйте добровільно смерті, коли є можливість жити. Убережіть себе, захистіть ваших дітей!

– наголосив Гайдай.

До слова, очільник Луганської ОВА подякував лікарям, ДСНС, Нацполіції та всім, хто рятує людські життя і допомагає уникати трагедій, за злагоджену роботу та вже буденний для них героїзм.

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