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      Ryanair повертає тариф зі зміною дати вильоту

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      Ryanair повертає тариф Flexi Plus / avianews.com

      Авіакомпанія Ryanair відновлює продаж квитків за тарифом Flexi Plus. Він передбачає можливість обирати місце та змінювати дату вильоту.

      Про зміни у тарифах лоукосту Ryanair повідомляє Avianews.com.

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      Ryanair відновив продаж квитків за тарифом Flexi Plus. Він став четвертим за рахунком в оновленій тарифній лінійці лоукосту,
      – йдеться в повідомленні.

      Які можливості передбачає тариф Flexi Plus:

      • провезення двох речей ручної поклажі;
      • вибір будь-якого місця, навіть аварійних або в перших рядах салону;
      • безкоштовну реєстрацію в аеропорту;
      • можливість зміни дати вильоту або маршруту на 1 день без доплат.

      До слова, раніше в авіакомпанії вже діяв тариф Flexi Plus. Він також дозволяв пасажирам проходити контроль в аеропорту окремим коридором Fast Track.

      Оновлена політика стосується рейсів самого ірландського лоукосту, а також його дочірніх авіакомпаній, зокрема Laudamotion.

      Ryanair
      На сайті  Ryanair вже доступний тариф Flexi Plus / Фото Ryanair.com

      Що відомо про Ryanair в Україні?Авіакомпанія повинна була з’явитися в Україні з жовтня 2017 року. Проте через непорозуміння з Мінінфраструктури та посадовцями аеропорту "Бориспіль" поява лоукосту на українському авіаринку відтермінувалася. Після досягнення остаточних домовленостей з українською стороною у 2018 році Ryanair офіційно зайшов в Україну. Літає з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Херсона.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Ryanair авіація Подорожі Транспорт
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