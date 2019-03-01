Ryanair влаштувала розпродаж квитків з квітня по червень: ціни від €5

Якщо ви плануєте відпочинок або відпустку на період з квітня по червень, то зараз саме час вибрати дешеві квитки, адже лукостер Ryanair проводить розпродаж на цей період.



Ірландський авіакомпанія пропонує дешеві авіаквитки за ціною від 5 євро на низку Європейських напрямків з Києва та Львова.

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Найдешевше обійдуться квитки на рейс з Києва до Бидгоща. Заплативши 10 євро можна полетіти з Києва до Познаня та Варшави, а вже за 13 євро вдасться відвідати Братиславу, Краків і Вроцлав. Якщо вам захотілося відвідати Відень, Стокгольм, Вільнюс і Гданськ, то за квитки на ці напрямки доведеться заплатити 15 євро.

Щодо Львова, то звідти недорого обійдуться квитки у такі європейські країни, як Німеччина, Польща та Великобританія.

До слова, Wizz Air суттєво збільшує кількість рейсів у чотирьох популярних напрямках. Загалом перевізник виконуватиме по 30 рейсів на тиждень з та до Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.