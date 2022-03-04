Рятувальники отримали 7 пожежних авто і 1 медичне від Польщі

Рівненські рятувальники отримали 11 вантажівок гуманітарної допомоги для підрозділів ДСНС України

Згідно з повідомленням МВС України, рятувальники отримали допомогу від польських вогнеборців.

Важливо Ворог втратив 9166 військових у війні в Україні

Там є бойовий одяг, взуття, пожежні каски, пожежні рукава, тепловізори, переносні генератори, мотопомпи, ліхтарі, пожежні стволи, медичні вироби та інше майно.

Крім того, ще 7 пожежних автомобілів та 1 медичний автомобіль з Республіки Польща.

"Ця гуманітарна допомога допоможе посилити боєздатність підрозділів північних, південних та центральних областей які працюють над ліквідацією пожеж та надзвичайних ситуацій спричинених воєнними діями російських окупантів", – повідомили в МВС України.

Зазначили, що усе розподілять відповідно до потреб серед пожежно-рятувальних підрозділів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!