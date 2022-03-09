Рятувальники допомагають евакуюватися жителям Бучанського району

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста, тому люди евакуюються, рятуючись від жахів війни. Їм у цьому допомагають рятувальники.

Окупанти досі намагаються прорватися у Київ. Тому жителі населених пунктів біля столиці перебувають у небезпеці.

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Жителів Бучанського району евакуйовують

Наразі на Київщині триває евакуація жителів міст, які найбільше постраждали від обстрілів окупантів. Їх перевозять до столиці.

Лікарі надають медичну допомогу усім, хто її потребує. Серед евакуйованих, є діти та люди літнього віку.

Дивіться фото, як рятувальники допомагають людям евакуюватися / Фото ДСНС

Наразі проводять евакуацію жителів Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки та Ворзеля. Їх везуть через Стоянку – Білогородку.

Евакуювати мешканців Бучанського району допомагають рятувальники. Вони опублікували фото та відео порятунку мирних українців.

Дивіться відео евакуації жителів Бучанського району:

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