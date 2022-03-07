Рятувальники продовжують евакуацію людей з Ірпеня

Рятувальники продовжують евакуацію населення з одного з найнебезпечнішого міста Київщини – Ірпінь.

За дві години з міста вийшло до двох тисяч людей. Рятувальники працюють обережно і максимально швидко, аби вивести з міста якомога більше людей.

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Що відбувається в Ірпені

Ірпінь вже понад 3 доби залишається позбавленим світла, води та тепла. Туди не має можливості підвозити їжу та воду. Окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Вночі проти 7 березня у Генштабі писали, що ворог намагається встановити повний контроль над Бучею та Ірпенем. Загарбники висувають туди танкові та мотострілецькі підрозділи.

Вони усіляко порушують правила міжнародного гуманітарного права. Ворог цинічно здійснює обстріли цивільного населення, а також "зелених коридорів". Дітей та жінок беруть у заручники. У житлових кварталах розміщують техніку й боєприпаси.

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