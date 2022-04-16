Рятувальники продовжують розміновувати Сумщину: за добу знешкодили міни, гранати, бомби

Фахівці ДСНС продовжують розміновувати території України та робити різні області безпечними. Зокрема, й Сумщину.

За вчора серед знахідок піротехніками – артилерійські снаряди, міни, гранати, протитанкові авіаційні бомби тощо. Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Детальніше про небезпечні знахідки в Сумській області:

Сумський район — два АС 30 мм, один УЗРГМ, один АС-125 мм;

— два АС 30 мм, один УЗРГМ, один АС-125 мм; Тростянецька ОТГ — одна К-51, одна ТМ-62М, одна ОЗМ-72, п'ять ПМН-4, дві ТМ-62, п'ять РС-122 і один АС-152 мм;

— одна К-51, одна ТМ-62М, одна ОЗМ-72, п'ять ПМН-4, дві ТМ-62, п'ять РС-122 і один АС-152 мм; Тростянець — три ОГ-7В "Осколок", один АС-152 мм, одну Ф-1;

— три ОГ-7В "Осколок", один АС-152 мм, одну Ф-1; Роменський район — 28 ПТАБ-1М;

— 28 ПТАБ-1М; Конотопський район — одна МОН-50, дві СМ-320, один РСОП-30 мм.

Також Живицький наголосив – у разі виявлення підозрілих предметів не можна торкатися їх, переносити чи розбирати. Необхідно відійти на безпечну відстань (не менше 100 метрів) і зателефонувати за номерами 101 та 102.

Від початку війни знешкоджено 1 935 авіаційних бомб

У ДСНС розповіли, що вже обстежено територію площею 8 860 гектара. Рятувальники знешкодили 63 543 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кілограма вибухової речовини.

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