Рятувальники пояснили правила безпечного купання на Водохреще

Вже 19 січня в Україні традиційно відзначатимуть Водохреще, головною традицією якого є занурення в крижану воду. Як правильно і, головне, безпечно пірнати – читайте далі.

Про головні правила безпечного купання на Водохреще розповіли рятувальники ДСНС. Вони закликали українців з відповідальністю ставитися до власного здоров'я.

Важливо Коли українці відзначатимуть Водохреща-2022: дата свята

За словами рятувальників, купатися в ополонці слід лише у присутності медиків чи представників ДСНС.

Купання в крижаній воді без підготовки може стати причиною проблем зі здоров'ям,

– попереджають рятувальники.

Головні поради на Водохреще

Після купання потрібно розтерти тіло та зігрітися гарячим чаєм; Не можна перебувати у воді понад 10 секунд. Не варто вживати алкоголь перед купанням. Обирайте водойми з безпечним спуском. Не допускайте купання дітей без нагляду дорослих.



Поради на Водохреще / Фото ДСНС

Зауважимо, що лише у Києві облаштували 15 локацій для занурення. На кожній з них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service від "Плеса" і Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби. Також працюватимуть медпункти.

Навіщо пірнати в ополонку на Водохреще

Ритуал купання на Водохреще для християн став символом, який пов'язує їх із Сином Божим. В цей день пірнаючи в ополонку, віруючі ніби змивають гріхи і повторюють за Христом, коли той хрестився на річці Йордані від святого Іоанна.

Люди вірять, що у цей день вода у водоймах та джерелах має цілющі властивості. Відповідно, саме пірнання може позбавити хвороб. Таким чином, люди ще більше зміцнюють свою віру в Бога. Тим більше, що після здійснення омивання багато хто відчуває неймовірне емоційне піднесення, схоже на ейфорію.