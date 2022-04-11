Рятувальники уже знешкодили понад 48 тисяч вибухонебезпечних предметів

Підрозділи ДСНС продовжують працювати на звільнених від ворога територіях. Лише за останню добу українські рятувальники знешкодили 1 968 вибухонебезпечних предметів та 0,4 кілограма вибухової речовини.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за останню добу, 10 квітня, залучали 177 разів. Вони обстежили площу понад 285 гектарів. З-поміж іншого їм вдалося знешкодити 1 авіаційну бомбу.

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Де працюють піротехніки

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в:

Харківській області – 2 261 раз;

Миколаївській області – 1 065 разів;

Донецькій області – 284 рази;

Київській області – 546 разів;

Сумській області – 212 разів.

Важливо, що з початку повномасштабної війни Росії проти України ДСНС вдалося знешкодити 48 243 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кілограма вибухової речовини. Загалом вже знешкодили 1 926 авіаційних бомб.

Що робити, якщо виявили підозрілий предмет

Державна служба України з надзвичайних ситуацій просить громадян повідомляти про підозрілі предмети або вибухівку за номером – 101.

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