Рютте розкрив, які важливі "слова" почув від пса Патрона

Марк Рютте у Мюнхені поділився враженнями від свого візиту на Чернігівщину. Там він поспілкувався з людьми, які постраждали від російських обстрілів і зустрівся із найвідомішим українським сапером – джек-рассел-тер'єром Патроном.

Про свою зустріч з Патроном генсек НАТО розповів на спільній із Володимиром Зеленським панелі Мюнхенської безпекової конференції.

Що сказав Рютте про зустріч з Патроном?

Спершу генеральний секретар пояснив присутнім, що пес Патрон – це собака, яка на місці російських ударів вишукує вибухівку. Рютте назвав усіх рятівників, і звичайно, солдатів, героями. А потім додав, що мав можливість поглянути в очі Патрону. Генсеку здалося, що пес йому сказав: "Ми ніколи не здамося".

Рютте також поспілкувася з місцевими мешканцями, які пережили окупацію. Він говорив із людьми, яких загарбники утримували у підвалі школи. У маленькому приміщенні росіяни тримали 50 людей. 10 з них померли.

Я дивився в очі тих людей, які там були, і вони казали: ні, ми стійки, ми ніколи не здамося,

– поділився досвідом Рютте.

Рютте розповідає про зустріч з Патроном: дивіться відео

