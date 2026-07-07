Росіяни "здають" свої позиції: партизани знайшли комплекс С-400 у Криму

Біля Євпаторії в тимчасово окупованому Криму розвідали позиції російського зенітно-ракетного комплексу С-400. Зібрану інформацію про розміщення техніки вже передали Силам оборони України.

Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

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Що відомо про позицї С-400, які вдалося виявити у Криму?

За словами представників руху, агентам вдалося зафіксувати розташування об'єкта та зібрати актуальну інформацію про його діяльність і розміщення військової техніки.

У "АТЕШ" зазначили, що дивізіон поблизу Євпаторії є одним із двох комплексів С-400, які прикривають західну частину окупованого півострова. Із 2018 року на цих позиціях постійно чергують пускові установки "Тріумф", призначені для протидії повітряним атакам, зокрема ударам українських безпілотників.

Позиції С-400, які виявили в Криму / Фото "Атеш"

У русі нагадали, що у вересні 2023 року одна з батарей цього комплексу вже була уражена українськими силами. За їхніми словами, після відновлення російські військові знову використовують ці позиції для бойового чергування.

Також "АТЕШ" стверджує, що окремі військовослужбовці російських підрозділів протиповітряної оборони в Криму самі виходять на зв'язок із партизанами, повідомляючи інформацію про умови служби та розташування військової техніки.

За даними руху, усю зібрану під час розвідки інформацію вже оперативно передали Силам оборони України для подальшого використання.

Нагадаємо, раніше агенти руху "Атеш" у тимчасово окупованому Криму виявили три російські військові об'єкти, які забезпечують роботу систем космічного зв'язку та управління військовими супутниками. Найбільш укріплений об'єкт розташований у Вітіно, де зафіксовано посилену охорону та значну присутність військових.

Крім того, партизани заявили про диверсію в російському Таганрозі, внаслідок якої було пошкоджено електропідстанцію, що живить оборонний завод "Атлант-Аеро". За їхніми словами, через аварійне відключення електроенергії підприємство, яке виробляє безпілотники та комплектуючі до них, тимчасово призупинило роботу.